Dansk opfindelse skal få landmænd til at sprøjte mindre

'Spejderen' kan gøre det nemmere at skelne mellem de insekter, der er henholdsvis gode og usunde for afgrøderne.

Hvert år bruger landmanden Mogens Dall fra Aabenraa cirka 50 liter insektmiddel, han sprøjter ud over markerne for at holde de insekter væk, som kan gøre afgrøderne syge.

- Når hveden den er syg, så får den lidt medicin ligesom mennesker, siger han til TV 2, mens han kører en traktor gennem sin hvedemark.

Og sprøjte, det er er han langtfra den eneste landmand, der gør, for i 2016 blev der solgt 37 millioner tons insektmiddel i EU, viser tal fra Det Europæiske Miljøagentur.

Men nu, takket være en ny, dansk opfindelse, kan den mængde inden for en overskuelig årrække gå hen og blive væsentligt mindre.

Infrarød sensor genkender insekter

Opfindelsen er en boks med navnet ’The Scout’ – ’Spejderen’ – som kan hjælpe landmænd med at holde øje med, hvor der er insekter på markerne, og vurdere, om der er behov for at blive sprøjtet.

Dermed kan andelen af insektmiddel, der bliver brugt, reduceres, så der kun skal bruges ned til 20-40 procent af, hvad der bliver brugt i dag, siger Frederik Taarnhøj, medstifter af FaunaPhotonics, som står bag boksen, til Ritzau.

I kassen sidder en sensor, som kan registrere, hvilke dyr der kravler rundt på landmanden Mogens Dalls hvedemark.

Den kan også se, hvilken størrelse, farve og form de har, og dermed kan den identificere, hvilket insekt der er tale om og derudfra afmåle en passende dosis insektmiddel.

- Vi ønsker stor biodiversitet

Og det er ifølge Ghita Cordsen Nielsen, som er landskonsulent i SEGES Videnscenter for Landbrug, et arbejde, som landmanden i dag kan klare selv, men det tager tid og er upræcist.

- Sensoren kan finde ud af, hvorhenne på sådan en stor mark der er mange skadedyr, så landmanden kan nøjes med at behandle dele af marken, siger hun til TV 2.

Det er nemlig slet ikke godt, hvis landbruget bliver helt insektfrit.

Verdens insektbestand er allerede i frit fald, og hvis den kedelige tendens fortsætter, kan verden være insektfri om 100 år, med katastrofale følger for vores økosystemer, viser et omfattende studie, som The Guardian beskrev i februar.

Derfor er det vigtigt, at landmanden kan skelne mellem de insekter, der gør afgrøderne syge, og de insekter, planterne har godt af at få besøg af.

- Vi ønsker at have en stor biodiversitet, og så har de også betydning ved, at de bestøver mange planter, siger Ghita Cordsen Nielsen.

Og landmanden Mogens Dall byder den hjertens velkommen på sine marker i det sønderjyske.

Han ville gerne helt undgå at sprøjte, men hvis der skal brød på bordet, så bliver han nødt til at holde sine afgrøder raske.

- Alt det, der kan optimere driften og være miljøoptimalt, det er jo godt for både pengepung og samfund og miljø. Så kom hid med den, siger landmanden.

Ifølge Videnscenter for Landbrug kommer der dog til at gå nogle år, før boksen kan tages i brug.