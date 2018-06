Danskfødte ulve er udvandret til Tyskland

I Slesvig-Holsten er der fundet spor af tre ulve, som er født i Danmark.

Nu har vi endnu et eksempel på, at ulvene ikke blot selv vandrer ind fra Tyskland, men også vandrer ud af landet. Kent Olsen, forskningschef, Naturhistorisk Museum Aarhus

DNA-spor fra tre danskfødte ulve er indenfor en måned blevet fundet i Slesvig-Holsten.

- Vi hører jo mange myter om, at ulvene ikke er kommet af sig selv – at nogen har kørt dem til Danmark, men nu har vi endnu et eksempel på, at ulvene ikke blot selv vandrer ind fra Tyskland, men også vandrer ud af landet.

Sådan lyder det fra forskningschef Kent Olsen fra Naturhistorisk Museum Aarhus efter analyser af DNA-prøver fastslår, at tre ulve fra Danmark er udvandret til Nordtyskland.

De tre ulve blev født af det såkaldte Ulfborg-kobbel fra Vestjylland i foråret 2017. Der var mindst otte hvalpe i området omkring Stråsø Plantage vest for Holstebro.

- For os forskere er det ikke overraskende, for vi har jo forudsagt, det ville ske. Men nu har vi klar dokumentation for, at det sker, siger Kent Olsen.

Normal ulveadfærd

DNA fra de tre unge ulve – to hunner og en han – er blevet fundet i Slesvig-Holsten indenfor den seneste måned. Ifølge forskeren Kent Olsen blev den ene hunulv fundet dræbt den 12. maj efter en påkørsel af en bil nordvest for Hamborg, hvorved tyske forskere kunne fastslå ulvens identitet.

De to andre ulve menes stadig at være i live. De blev begge identificeret på baggrund af DNA-prøver fra nedlagte får.

Det er ifølge Kent Olsen normal ulveadfærd, at ulvehvalpe forlader deres oprindelige territorium i en alder af 10 til 22 måneder.

- Ulve er højmobile og særligt unge ulve, der leder efter egnede levesteder og mager, kan bevæge sig over lange strækninger.

Muligvis har de tre ulve taget turen til Tyskland sammen.

- Der er flere ting, der indikerer, at de er vandret sammen – herunder, at DNA-sporene er fundet indenfor kort afstand fra hinanden, siger han.

Der er mellem 230 og 300 kilometer fra ulvenes fødested i Vestjylland til de steder i Tyskland, hvor de tre ulve er fundet.

En del af en fællesbestand

Det er første gang, det dokumenteres, at ulve er udvandret fra Danmark til Tyskland, siden der blev konstateret ulv i Danmark i 2012.

Hvis de finder et område, der er svært gennemtrængeligt, som eksempelvis et større flodsystem, så kan de godt finde på at vende om. Kent Olsen, forskningschef, Naturhistorisk Museum Aarhus.

Det viser ifølge Kent Olsen, at ulvene i Danmark kan betegnes som værende en del af en fælles centraleuropæisk ulvebestand, som skønnes at tælle omkring 136 ulvekobler eller par.

- På den måde kan vi ikke sige, det er danske ulve, de ulve, vi har i Danmark, er en del af en fælles bestand.

Hvad de to danskfødte ulve fremadrettet gør er svært at forudsige. De splitter op og kan enten forsøge at etablere sig forskellige sted i Tyskland, men kan også søge tilbage til Danmark, vurderer Kent Olsen.

- Hvis de finder et område, der er svært gennemtrængeligt, som eksempelvis et større flodsystem, så kan de godt finde på at vende om. Det er lige så sandsynligt, som at de laver territorier i Tyskland, siger han.

I 2012 blev der for første gang siden 1813 fundet en ulv i Danmark. Siden er flere ulve blevet spottet i Danmark.