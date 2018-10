De første snebyger kan være på vej

Næste søndag byder på koldt og solrigt vejr, krydret med lokale byger. Beregninger peger på, vi kan få sæsonens første snebyger.

Alle prognoser er enige om, at den nye uge byder på flere kuldefrembrud. Det bliver gradvist koldere, og bygerne næste søndag ser ud til at være af forskellig karakter. Nogle vil få en snebyge, andre regnbyger, mens de fleste vil opleve tørvejr dagen igennem.

Prognose for søndag den 28. oktober. Kold og ret klar luft strømmer ned fra nord og der dannes byger over Kattegat og Skagerrak. Som det kan ses af kortet kan der være hvidt i bygerne, men nogle af bygerne bliver også bare med regn

Foto: GRAFIK / TV 2 Vejret

Byger og temperaturfald til tre grader

Det ser ret sikkert ud, at næste søndag - på trods af der er otte dage til - bliver en flot dag med meget sol, men også med lokale byger.

Når temperaturen er højest, vil termometrene generelt vise fem til syv grader, men i forbindelse med byger falder temperaturen. Kraftige byger kan få temperaturen ned omkring tre grader, hvorved bygerne kan gå over i slud og sne.

Prognose med temperaturer søndag den 28. oktober. I forbindelse med byger kan temperaturen falde til 3 grader.

Foto: GRAFIK / TV 2 Vejret

Sneen kan være smuk, mens den er i luften, men kan ikke overleve, efter den er landet. Faktisk er den bedste mulighed for vinterklæder, at der også kan optræde haglbyger. Hagl er nemlig længere om at smelte end sne.

Prognose for vejrsituation den 28.oktober. Højtryk og lavtryk er placeret således, at meget kold luft strømmer ned over Danmark fra nord. Luften er generelt tør og klar, men der kan dannes vinterlige byger over blandt andet Kattegat.

Foto: GRAFIK / TV 2 Vejret

Når Danmark får luften direkte fra nord, vil vejret generelt være tørt og solrigt. De steder i landet, hvor der er størst mulighed for vinterlige byger er på Djursland, Fyn og Nordvestsjælland. Betegnelsen vinterlige byger dækker over, at det er tøvejr, men bygerne kan alligevel have et islæt af hvidt i sig.

Sommertid slutter næste søndag

Nogle prognoser er knap så kolde på næste søndag. Alligevel tyder det på, at de første snebyger snart er på vej. Langtidsprognoser peger nemlig på, det kolde vejr fortsætter ind i uge 44. Gennemsnittet af prognoserne er godt fem grader koldere end normalt i begyndelsen af uge 44.

Som optakt til uge 44 vil vi i næste uge få blæsevejr ad flere omgange. Det er meget almindeligt med kraftig blæst i skiftet fra varmt til koldt vejr. Vejrskiftet er markant. Sidste lørdag blev der målt 24,3 grader i Danmark, og om en uges tid kan den første sne være faldet.

Timingen til koldere vejr passer i øvrigt med, at vi søndag 28. oktober går fra sommertid til vintertid på vores ure.