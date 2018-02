Den syngende frisør ramt af 28 blodpropper

Den syngende frisør fra Bylderup Bov er i øjeblikket sengeliggende. Han har haft 28 blodpropper og har nu fået en ballonudvidelse.

Denne uge har nemlig været særdeles slem for sangeren Chris Hart - med det borgerlige navn Flemming Hartung. Det viser sig, at han har haft en række blodpropper - uden at han selv var klar over det.

De sidste tre til fire uger har den syngende frisør fra Bylderup Bov haft mange smerter, men det var noget, han fandt undskyldninger for. Han troede, det var en form for halsbrand.

- Jeg har aldrig været syg, så jeg troede, det var sure opstød og lidt trykken for brystet, siger han.

Derfor tog Chris Hart i stedet blot en panodil hver gang, han havde ondt. Men på et tidspunkt var det så slemt, at han tog otte piller på én gang. Det føltes, som om nogen sad ovenpå hans bryst.

Til sidst førte de alvorlige smerter til et lægebesøg og efterfølgende en hasteambulancekørsel til hospitalet i Aabenraa og senere Odense Universitetshospital.

Han har fået at vide, at det drejer sig om 28 blodpropper, og det kunne være gået grueligt galt.

Mandag fik sangeren foretaget en ballonudvidelse, som skal gøre blodforsyningen til hjertet bedre. Samtidig er han hensat til at tage en række piller - nogle af dem resten af livet.

Derfor tager Chris Hart den med ro i øjeblikket, men han håber, at han kan være klar til fremtidige optrædener om en måneds tid.

- Jeg kommer mig da igen, men jeg skal lige lære at læse min krop lidt mere, siger han om den chokerende oplevelse.

