Dyrepark glæder sig over våd og grå sommer

Når solen skinner fra en skyfri himmel med høje temperaturer, tager vi hellere på stranden end i en dyrepark.

Når sommerferievejret nu ikke rigtig er til en tur på stranden, søger vi i stedet andre steder hen i landet, når familien skal aktiveres. Og det kan mærkes hos landets oplevelsesparker, fortæller direktør for Givskud Zoo, Richard Østerballe.

Han ærgrer sig bestemt ikke over vejret:

- Vi kan mærke, at det er startet lidt trist med 13-14 grader og regn, men det er sommerferie, og folk skal ud og opleve noget.

En sommer som sidste år, hvor der blev sat en lang række varme- og solrekorder, er ikke befordrende for folks lyst til at besøge en dyrepark og se på dyr i tyk pels.

- Vi vil absolut ikke have 25-30 grader og høj sol, for det kan gæsterne ikke lide, siger Richard Østerballe.

Nogle dyr er til gråvejr

Og det er ikke bare gæsterne, der ikke er vilde med kraftig varme og masser af sol. Mange af parkens dyr kan faktisk også bedst lide vejret, som det er nu.

- Når det regner og er køligt, er masser af dyrene meget aktive. Det generer dem ikke. Nogle af dem elsker det. De kan ikke lide, at det bliver for varmt. Så man kan både opleve dyr, der synes, at det er lidt træls, og dyr der synes, det er helt fantastisk, forklarer Richard Østerballe.

I Givskud Zoo er de godt tilfredse med vejrudsigten indtil videre, og de har høje forhåbninger for årets besøgstal.

Efter en række gode år med almindeligt halvsløjt sommervejr, blev de sidste år ramt af den varme sommer, der slog negativt igennem ved tælleapparaterne.

- Så med udsigten til at vi får en mere normal dansk sommer i år, har vi store forventninger til, at det bliver en god sæson, lyder det fra Richard Østerballe.