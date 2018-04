En pige voldtaget og en anden forsøgt voldtaget i shoppingcenter

De sigtede har fået forlænget deres fængselsfrist, oplyser politiet.

En 20-årig mand og en 16-årig dreng er blevet varetægtsfængslet og sigtet for at have voldtaget og forsøgt at voldtage to 14-årige piger i shoppingcenteret Broen Shopping i Esbjerg. Det skriver JydskeVestkysten.

Overfaldene fandt sted den 31. marts om aftenen, hvor de to veninder befandt sig i shoppingcenteret.

Angiveligt havde de to mænd ventet indenfor på toiletterne, hvor den ene af pigerne havde mødt dem. Den anden pige ventede udenfor. Hun blev senere forsøgt voldtaget på toilettet, da hun gik ind efter sin veninde. Den anden pige blev voldtaget ude på toilettet.

Syd- og Sønderjyllands Politi bekræfter over for JydskeVestkysten, at der er hold i oplysningerne.

- Vi kan bekræfte, at to personer p.t. er varetægtsfængslet i forbindelse med efterforskningen af en hændelse den 31. marts om aftenen på Shoppingcentret Broen, siger kommunikationsmedarbejder hos Syd- og Sønderjyllands Politi Mads Dollerup-Scheibel til JydskeVestkysten.

Øget sikkerhed i shoppingcenter

Begge sigtede er afghanske statsborgere. Ifølge Mads Dollerup-Scheibel har de - efter deres grundlovsforhør bag lukkede døre - fået forlænget deres fængselsfrist. Det betyder, at de nu er varetægtsfængslet frem til den 14. maj, skriver JydskeVestkysten.

I mellemtiden har shoppingcenteret Broen Shopping valgt at øge deres sikkerhed. Det fortæller centerchefen Janni Baslund Dam til BT.

- Jeg er rigtig ked af det og ærgerlig over, at nogle mennesker kunne finde på det. Det gør mig meget ondt. Hvis ondskaben er til stede, er det svært at forhindre. Vores sikkerhed er i top, og vi har overvågning overalt i centeret - undtagen på toiletterne, da det er ulovligt.

Hverken Janni Baslund Dam eller politiet ønsker at oplyse yderligere i sagen, da grundlovsforhørene fandt sted for lukkede døre.