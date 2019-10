Er lakrids sundere end vingummi? 10 myter om slik og søde sager

NEJ

- Der er noget, der tyder på, at lightsodavand kan trigge ens behov for at få noget sødt, for man får en sød oplevelse, men ikke en stigning i blodsukkeret.

- Det kan medføre, at kroppen reagerer ved, at du skal have sukker frem for det søde i sødestofferne. Derudover er der noget psykologisk i, at hvis du indtager lightprodukter, så kan man spise noget mere usundt for at kompensere. Det er absolut ikke noget alternativ. Tag hellere noget sukkersodavand en gang imellem.