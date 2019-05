Exitpoll: DF lider stort nederlag og bliver halveret

Søndagens europaparlamentsvalg ser ud til at blive det mest populære nogensinde.

Det tyder på, at Dansk Folkeparti kommer til at lide et stort nederlag ved søndagens europaparlamentsvalg.

Det viser en exitpoll foretaget af Megafon for TV 2, som er offentliggjort umiddelbart efter, valgstederne er lukket klokken 20. Målingen er foretaget blandt 8500 vælgere, som har stemt, og har en statistisk usikkerhed på omkring tre procentpoint. De officielle tal offentliggøres først fra klokken 23.

8.500 respondenter har medvirket i Megafons exitpoll.

Den er gennemført på valgsteder i hele Danmark med vælgere, der har stemt. Usikkerheden er cirka +/- tre procentpoint for de største partier og cirka +/- to procentpoint for de mindste.

På trods af den store stikprøve, kan der ved denne type undersøgelser være systematiske fejlkilder, der går ud over den statistiske usikkerhed.

Dansk Folkeparti står ifølge exitpollen til 14,5 procent af stemmerne, og sammenlignet med valget i 2014 er det en halvering fra fire til to mandater. Samme billede tegner sig i en exitpoll hos DR.

Ramt af svindelsager

Ved valget i 2014 fik Dansk Folkeparti med stemmeslugeren Morten Messerschmidt i front 26,6 procent af stemmerne, men meget er sket siden da.

Dansk Folkeparti har været igennem årelange sager om svindel med tilskud fra fondene MELD og FELD, Peter Kofod har taget over som spidskandidat, og på den landspolitiske scene ser Dansk Folkeparti også ud til at gå markant tilbage ved folketingsvalget i næste uge.

En halvering lyder umiddelbart somet godt resultat, men Dansk Folkepartis gruppeformand, Peter Skaarup, har en anden opfattelse.

- Jeg synes faktisk det er flot. Vi har haft en lidt træls sag i Europa-Parlamentet, så hvis vi kan få to mandater, vil vi være godt tilfredse med det, siger Peter Skaarup.

Meget tyder på, at søndagens europaparlamentsvalg slår rekorden for højeste stemmedeltagelsen. Ifølge en prognose fra Megafon bliver valgdeltagelsen omkring 66,5 procent. Det er markant højere end den hidtidige rekord fra 2009, hvor 59,5 procent stemte.

Danmark har 13 pladser i Europa-Parlamentet, men når Brexit er gennemført, får vi en 14. plads.

Fremgang til Venstre

Exitpollen viser også, at Venstre står til tre mandater og dermed fremgang i forholdet til det dårlige valg i 2014.

Midt under den belastende sag om partiets køb af tøj til formand Lars Løkke Rasmussens opnåede Venstre kun opbakning fra 16,7 procent af vælgerne. Det betød, at Venstre mistede et af sine daværende tre mandater, og Lars Løkke Rasmussen erkendte dengang, at hans parti var i krise.

Foruden Venstre ser også SF og Radikale Venstre ud til at gå frem. Begge partier står ifølge exitpollen til en fordobling af deres nuværende mandattal fra et til to.

Der har været tvivl om, hvorvidt Det Konservative Folkeparti ville komme ind eller ej, men exitpollen viser, at spidskandidat Pernille Weiss ser ud til at klare den. Liberal Alliance og spidskandidat Mette Bock står til gengæld ikke til at komme ind.

Socialdemokratiet står til at bevare sine nuværende tre mandater.

Folkebevægelsen kan være på vej ud

Ifølge exitpollen ser Folkebevægelsen mod EU ud til at miste sin ene plads i Europa-Parlamentet. Holder det stik, vil det være en foreløbig ende på 40 års parlamentarisk tilstedeværelse i Bruxelles for den EU-kritiske bevægelse.

Folkebevægelsen mod EU havde i sin storhedstid sidst i 70’erne og 80’erne med op til fem mandater, men senest har konkurrencen fra især Enhedslisten presset.

Det EU-kritiske venstrefløjsparti, der tidligere har støttet Folkebevægelsen mod EU, er ved dette europaparlamentsvalg opstillet for første gang, og det er formentlig med til at koste Folkebevægelsen mod EU stemmer.

Enhedslistens folketingsmedlem Christian Juhl har længe været modstander af, at Enhedslisten skulle stille op. Han er selv kandidat for Folkebevægelsen mod EU, og over for TV 2 advarede han lørdag om, at Enhedslistens opstilling kan få alvorlige konsekvenser for Folkebevægelsen mod EU.