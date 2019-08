Familie fra Vojens har tilsammen over 720.000 følgere

Familien Münster er Danmarks eneste Youtube-familie. Annoncepenge og spændende tilbud vælter ind, men livet på skærmen har også en bagside.

Pludselig banker det på døren. Naja Münster springer op og forlader sin plads ved spisebordet.

Hun har en idé om, hvem det kan være.

Men det er nok ikke nogen, hun kender.

Hun er ni år og ligner en helt almindelig pige fra en helt almindelig 3. klasse, som er en del af en helt almindelig familie.

Hun og hendes familie bor på en typisk dansk villavej i Vojens. Ud over Naja tæller familien mor Hanne og far Finn samt Najas tre større brødre, Max, Morten og Dennis.

Og så er den alligevel ikke helt så almindelig, som den ser ud ved første øjekast.

Næsten trekvart million følger med i alt, hvad de laver. Fem af de seks er nemlig såkaldte youtubere og en del af en voksende tendens, hvor helt almindelige danskere lægger videoer ud på Youtube, og hvor stadig flere tjener penge på det. Denne tendens beskriver firmaet Splay samt Google Danmark.

Lige nu er familien Münster aktuel i serien ’Se Mig’ på TV 2.

Fans banker på hoveddøren

Udenfor parcelhuset i Vojens står en af Naja Münsters fans. Det var ham, der bankede på.

Han har taget en lille gave med til sit Youtube-idol, og Naja takker mange gange for det lille armbånd med det røde hjerte.

Jeg elsker at møde mine fans. Det er kun sjældent, at jeg ville ønske, at jeg ikke var kendt. Naja Münster, youtuber

Drengen smågriner lidt genert, og hans mor fortæller, hvor meget han har glædet sig til at møde hende. Når Naja udgiver en ny video, kan drengen snakke om det i dagevis, afslører moren, mens drengen tripper lidt.

Så bliver døren igen lukket, og familien er tilbage til bare at være en almindelig familie. Et stykke tid i hvert fald.

Fremmede ved hoveddøren i den stille del af Vojens er nemlig langt fra et særsyn. Faktisk er det tredje gang i denne uge, at en fan banker på deres dør.

Og selvom familien elsker at laver videoer og underholde på Youtube, så kommer deres voksende popularitet med en pris. En bagside, som de færreste niårige skal forholde sig til.

100.000 følgere på en sommer

Naja Münster er Danmarks største barne-youtuber med næsten 200.000 følgere. Men i virkeligheden begyndte hendes succes med broren Morten.

I 2009 begyndte den daværende 11-årige Morten Münster at hygge sig med små rollespil, som han filmede. Blev videoerne set 10-15 gange, var det godt. Så havde både mor, far og søskende nemlig hver især klikket sig ind et par gange.

Fire år senere begyndte han at tale til sin hund Bubbi på videoerne. Og svarede selv med flabet stemme på vegne af hunden. Og så var det pludselig ikke længere kun familien, der gad se med. Interessen eksploderede. I løbet af et par måneder fulgte 100.000 hans Youtube-kanal.

Morten trak lillebror Max med. Først i Mortens videoer og siden solo. Han fik 50.000 følgere på den første dag. Ifølge ham selv Danmarksrekord for hurtigst voksende kanal.

Familien Münster i tal Hanne Münster (47 år) og Finn Münster (50 år): 53.216 abonnenter (fælles kanal)

Morten Münster (21 år): 335.098 abonnenter

Naja Münster (9 år): 199.000 abonnenter Max Münster (16 år): 133.823 abonnenter Dennis Münster (25 år): 0 abonnenter

I 2018 fulgte mor og far trop, den 47-årige Hanne Münster og 50-årige Finn Münster. Til daglig er de henholdsvis lægesekretær og lastbilchauffør, men på Youtube er de ’Mor og far Münster’ og følges af over 50.000.

Naboerne i Vojens er efterhånden vant til, at Max ruller rundt midt på villavejen i en dyne, at Hanne løber skrigende rundt i haven med en lang salami, og at Finn hulkegræder for kameraerne op af familiebilen i indkørslen.

Familien elsker at lave sjovt indhold, elsker at folk ser det, og elsker også de goder, der følger med. Jo flere seere, der er, jo flere annoncekroner får de.

Og jo flere invitationer med alt betalt tikker ind i indbakken. Restaurantbesøg, hotelophold, rejser. Senest til Dubai. Det hele er gratis, så længe familien laver videoer fra turene. Familien laver dog hovedsageligt videoer, fordi de elsker det.

Men det spændende liv er ikke kun rosenrødt.

Da Naja fyldte seks, opfordrede storebror Morten sine forældre til at give hende lov til at få sin egen kanal på YouTube. Foto: Steffen Røes/TV 2

Det stak helt af

Første gang familien mærkede det, var under en familietur til København – dengang det kun var Morten, som havde en kanal.

Han var 15 år, og havde rundet 100.000 følgere. Inden turen advarede han forældrene om, at han nok ville blive genkendt. Han tog hætten over hovedet, mens forældrene rullede med øjnene. "Var det nu også nødvendigt?"

Forældrene troede, at Morten overdrev.

Men kort tid efter kom den første person hen for at få taget et billede med ham.

Siden fulgte mere end 100 personer. Alle ville sige hej og have en selfie.

Over 1,5 millioner visninger

Nu gik det op for Hanne og Finn, at deres søn var stjerne i et univers, de ikke forstod. Og at han ikke længere kunne gå i fred.

Det år lavede Morten Münster 230 videoer. Det største hit var en video fra lillesøsterens tre-års-fødselsdag. Den er set mere end 1,5 millioner gange siden. Bagefter tog Morten flere gange sin lillesøster med i videoerne – og seerne elskede det, hver gang Naja var med.

Da hun fyldte seks, opfordrede han sine forældre til at give Naja lov til at få sin egen kanal.

Sagde først nej, men så ja – og så tog det fart

I begyndelsen sagde Hanne og Finn nej. Hvorfor skulle en seksårig lave videoer på Youtube?

Men Morten fik dem overtalt. Desuden lovede han at sørge for at tjekke alt hendes indhold, så der ikke blev udgivet noget, som ikke var hensigtsmæssigt.

Og det "ja" vendte familiens liv på hovedet.

Naja Münster blev landskendt blandt det yngste publikum på bare et par måneder, da hun i slutningen af 2015 lagde sin første video ud. Pludselig kunne hun heller ikke gå i fred på gaden.

Naja Münster er med egne ord en helt almindelig pige på ni år. Men hver dag får hun fanpost, flere gange om ugen kører biler langsomt forbi ude foran familiens villa for at se, hvor den unge stjerne bor, og ofte kommer der fans og banker på døren.

Oftest nyder hun det. Nogle gange bliver det dog for meget.

Når det bliver voldsomt

Bag skolens hegn er Naja bare Naja, men det sekund de skal på udflugt, skal der tages særlige forholdsregler. Skal Naja med i zoologisk have med sin klasse, er hun ikke bare et almindeligt barn i mængden. Hun ved godt, at hun altid vil blive genkendt, og de ansatte på skolen ved det også.

Lærerne skal altid være ekstra opmærksomme på grund af Naja. Hun bliver kontaktet af fans, lige meget hvor hun færdes. Lærernes job er at holde de ivrige fans væk og forklare, at Naja desværre ikke har mulighed for at skrive autografer og få taget billeder, mens hun er sammen med skolen.

Fans er overalt.

For nylig var familien til en koncert med Rasmus Seebach i Odense. Fra det øjeblik, Naja steg ud af bilen, var hun omringet af børn. Stod hun stille et sted, dannede de unge fans en kø hen til hende for at sige hej og få taget et billede med hende.

Når hun gik rundt på koncertpladsen, måtte familien indse, at det simpelthen var for svært. Hver gang hun stoppede op, dannede der sig en ny kø.

Finn anslår, at Naja fik taget over 1.000 fotos den dag.

- Jeg elsker at møde mine fans. Det er kun sjældent, at jeg ville ønske, at jeg ikke var kendt. For det meste er det bare sjovt, siger Naja Münster.

- Et enkelt øjeblik kan jeg godt ønske, at jeg ikke er kendt

Hoppeborgen på festivalpladsen fik hun dog ikke prøvet, selvom hun gerne ville. Den blev lynhurtigt tømt for børn, da Naja nærmede sig. Børnene ville hellere have billeder og autografer. Derfor var der simpelthen ikke tid til at hoppe. Hun kan ikke bare gøre som andre på hendes alder.

Selv forsøger hun at tage det med et smil.

- Jeg er bare glad for, at folk gider bruge tid på at hilse på mig. Men altså et enkelt øjeblik kan jeg da godt ønske, at jeg ikke er kendt. Det kan godt blive irriterende engang imellem, siger Naja Münster.

Familien siger aldrig nej til fans. Hvis de ikke vil kontaktes af folk, så må de lade være med at gå ud, er holdningen. At afvise fans er for højrøvet.

For nylig nåede de dog grænsen.

Da familien var i Lalandia, tog fans billeder af dem i badetøj. Mens Naja legede i vandet, lagde Finn og Hanne mærke til, at nogle mennesker holdt telefonen nede ved hoften, mens kameraets linse var rettet mod familien. Folk tog billeder og filmede. Både dem og Naja. I smug.

- Det begyndte at blive en smule ubehageligt. Men så trækker vi os jo bare. Længere er den ikke, siger Finn Münster.

- Vi kan så åbenbart bare ikke tage i badeland længere, fortsætter han og smiler.

Altid et øje på Naja

Forældrene er meget opmærksomme på, hvornår Naja har fået nok. Bliver det for meget for den niårige pige, så ruller familien hjemad. Når hun bliver træt, takker de af.

- Vi har altid et øje på Naja, fordi det kan blive skørt og lidt for meget for hende, forklarer Finn Münster.

Og den dag Naja ikke vil mere, så er det 100 procent hendes valg. Og så stopper det hele. Men indtil da bakker Finn og Hanne hende op og hjælper hende på vej.

- Vi kan kun guide hende og hjælpe med at fjerne hende fra situationer, hvis hun bliver lidt overvældet, siger Finn Münster.

Tilsammen har familien fra Vojens omkring 720.000 følgere. Deres mest populære videoer bliver ofte set mange millioner gange, og efterhånden er indtægterne heller ikke uvæsentlige - selvom de endnu ikke kan leve kun af det.

Men hvad der skal ske med Youtube i fremtiden, er endnu uvist for familien.

Det er en branche, som kræver meget - særligt af børnene - men når de filmer videoer til hinandens kanaler, så opbygger de et fællesskab, som ifølge forældrene er unikt.

'Optag'

Tilbage ved spisebordet i køkkenet i Vojens er det blevet tid til at optage en video. Morten er kommet hjem, og nu skal der laves indhold til alle kanaler. Efter to minutter er kameraerne fremme.

Hanne Münster råber. Hun har et godt manuskript liggende i skabet et sted og løber ind for at hente det.

Finn finder parykker frem.

Naja begynder at sminke sig, så hun ligner en gammel dame.

Morten stiller skarpt på familiens køkkenbord og hunser grinende med familien.

Max dokumenterer ræset på sin Instagram-story.

Så er de klar. Klar til endnu en video. Klar til flere hundrede tusinde seere.

Morten trykker på 'optag'. Kameraet kører. De er på.

Igen.

Du kan følge familien Münster fra Vojens i ’Se mig’ på TV 2 PLAY.