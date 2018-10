Fire drenge afvist af alarmcentral: - Få fat i en voksen, lød svaret

En gyngetur i en skov i Fredericia udviklede sig dramatisk for en flok 12-årige drenge.

Det skulle have været en hyggelig tur i skoven.

Men en udflugt for fire 12-årige drenge i et skovområde i den vestlige del af Fredericia sidste weekend var tæt på at ende galt.

Lørdag 29. september ved 16.30-tiden satte 12-årige Silas Damsgaard sig op på en gynge i skoven, hvor man på en træpind, der er bundet på et langt tov, tager afsæt og hopper ud over en skrænt.

Men denne eftermiddag fik Silas Damsgaard placeret sig forkert på gyngen, så han pludselig hang højt oppe i luften og kun holdt fast med sine hænder.

Kort efter måtte han slippe grebet og faldt 3,5 meter ned mod jorden.

Ambulance blev ikke sendt

Silas Damsgaard skreg, da han ramte jorden, og hans tre venner, Kasper, Daniel og Lucas, som var med i skoven, kom ham hurtigt til undsætning.

Drengene ringede først til Daniels mor, Jette Odgaard-Jensen, som dog ikke svarede. Straks derefter ringede de 112.

- Jeg sagde, at min ven var faldet ned over tre en halv meter oppe. Jeg spurgte, om de kunne sende en ambulance. Men de sagde, vi skulle hente en voksen. Jeg sagde, at vores forældre var rimeligt langt væk, og at man skulle gå i rimeligt hårdt terræn i noget af tiden. Men de skulle bruge en voksen, fortæller 12-årige Daniel Outzen til Aarhus Stiftstidende.

Den reaktion kritiseres nu i skarpe vendinger af de fire drenge og deres familier.

- Det er alt for dårligt. Dem på alarmcentralen har siddet med hovedet under armen, siden en knægt på 12 år skal ligge i smerter i 40 minutter uden hjælp, siger Silas Damsgaards mormor, Else Damsgaard, til TV 2.

Moderen til Silas, Sandra Damsgaard, mener også, at det er urimeligt, alarmcentralen ikke ville sende en ambulance. For tænk, hvis han havde brækket ryggen, eller der var sket noget andet alvorligt?

Vurderer hvert enkelt opkald

Da den 12-årige dreng ramte jorden, havde han smerter i ryggen, rystede og trak vejret voldsomt. Men han var ikke den eneste, der var mærket af situationen.

- De andre drenge var også frustrerede, for de kunne se, at Silas ikke kunne røre sig. Han blev bare ved med at sige: ”hvornår er der nogen, der kommer og hjælper mig?”, og der kom jo bare ikke nogen, fortæller Else Damsgaard.

Få minutter senere forsøgte drengene igen at komme igennem til Daniels mor, Jette Odgaard-Jensen, og da det skete, tog hun straks ud til skovområdet og mødtes med de fire drenge. Hun ringede derefter selv til alarmcentralen, og en ambulance blev sendt af sted til skoven.

Det var Region Syddanmarks AMK Vagtcentral, der tog imod det første opkald fra Daniel.

Kim Ahlers, som er chef for vagtcentralen, kan ikke udtale sig om den konkrete sag. Men til Aarhus Stiftstidende siger han om opkald fra børn generelt:

- Vi har ikke nogen regel, der siger, at børn ikke kan ringe 112. Vi er nødt til at vurdere hvert enkelt opkald.

Silas Damsgaard er sluppet nådigt fra faldet under svingturen.

Han overnattede på sygehuset i Kolding, og han har nu, efter et besøg hos familiens praktiserende læge, fået besked om, at han ikke har brækket noget ved faldet og 'blot' har fået muskelskader.

- Han er mærket af det endnu. Han har smerter og kan ikke selv cykle i skole. Og så er han jo en fodboldtosse, men der er lange udsigter til, han kan komme til at spille igen, fortæller Else Damsgaard.