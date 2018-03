Forårsvarme brager frem - især ved Vadehavet kan det blive hot

Et lavtryk sender spansk forårsluft mod Danmark i weekenden. Det sydvestlige Sønderjylland kan få temperaturer op til 16 grader søndag.

Med temperaturer på op til 15 grader kan forårsvarmen for første gang i år snitte Danmark. Sådan lyder vurderingen fra TV 2 Vejret.

Det sker, når lun luft fra Spanien på østsiden af et dybt lavtryk strømmer op over Vesteuropa og helt op til det sydvestlige Danmark.

Lykkes det varmen at slå helt igennem, kan vi i Sønderjylland få op til omkring 15 grader søndag eftermiddag.

Enkelte af TV 2 Vejrets prognoser har helt op til 16-17 grader, mens andre er mere forsigtige med 10-13 grader.

Varmen vil toppe helt ud mod Vadehavet så tæt på grænsen som muligt, så Tønder kan meget vel blive et af de varmeste steder.

Skydækket bliver altafgørende

Om det så bliver 10 grader eller 15 grader - eller mere - på søndag i Tønder og omegn, afhænger af skydækket.

For mens skyerne hænger tungt over det meste af landet og derved hindrer Solen i at varme, vil skyerne kunne bryde op over den sydvestlige del af Jylland.

Og klarer det op i den i forvejen lune Sydeuropa-luft, vil Solen kunne varme så meget, at vi kan nå de forårslune niveauer på omkring 15 grader.

Under alle omstændigheder er der ifølge TV 2 Vejret dog udsigt til decideret mildt vejr sammenlignet med de foregående ugers sibiriske kulde.

I hvert fald mod sydvest.

Skarp kontrast til resten af landet

Mens sønderjyderne således kan være heldige at få det første skud forårsvarme søndag, vil resten af landet dog fortsat være underlagt fugtigt og ret køligt gråvejr.

Den typiske temperatur i resten af landet vil således blot være et sted mellem tre og seks grader.