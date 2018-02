Her kan man stå op til sne fredag morgen

En kombination af lavtryk over Danmark og kold luft fra Sverige og Norge kan give sne til dele af Syd- og Sønderjylland.

Når man skal ud af døren fredag morgen, kan man i dele af landet - blandt andet i det sydøstlige Jylland stå op til et hvidt drys på græsplæner og biler, og nogle steder kan man endda få flere centimeter sne.

Prognoserne har typisk op til en centimeter, hvor der falder sne, men lokalt kan der komme op til fem centimeter.

Mængderne vil dog variere meget fra sted til sted, da Danmark temperaturmæssigt ligger lige på grænsen mellem regn og sne og placeringen af nedbøren er også en smule usikker.

Man skal dog være forberedt på, at der kan være både sneglatte og isglatte veje rundt omkring, når turen går ud i morgentrafikken.

Sneen falder i overgangen til køligere vejr

Et lavtryk bevæger sig ned over Jylland og Fyn i løbet af aftenen og natten, og på nordsiden af det strømmer køligere luft ned fra Sverige og Norge.

Det får nedbøren til at gå over i slud og sne flere steder i lavtrykket, når temperaturen falder til mellem frysepunktet og tre graders varme.

Når lavtrykket har bevæget sig helt ned til Tyskland, bliver der åbnet for, at vinterkulden i de kommende dage kan strømme ned over Danmark med udbredt frost til følge.