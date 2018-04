Historisk varme rammer Danmark - ikke set i over 50 år

Torsdag kan temperaturen for første gang i år komme over 25 grader, og det er helt usædvanligt tidligt. Sønderjylland kan være stedet, hvor det bliver varmest.

Vi kender alle lyden af bøffer, der syder på grillen, og duften af grillkul, der spreder sig i nabolaget efter en varm sommerdag.

Rigtige sommerdage er typisk nogle, vi får de første af i slutningen af maj.

25 grader i april sker kun hvert 12. år

Sommerdage i april hører til sjældenhederne. I de sidste 145 år har vi kun 12 gange i april oplevet en sommerdag, som er en dag, hvor temperaturen et eller flere steder i landet kommer over 25 grader. Det svarer i gennemsnit til en sommerdag hvert 12. år.

Sidste gang det skete, var i 2007, men torsdag kan det ske igen.

Og ikke nok med, at vi kan få en sommerdag i april i år. Sommerdagen vil også komme helt usædvanligt tidligt.

Historiens tidligste sommerdag kom i 1964

Torsdag er det den 19. april, og hvis temperaturen kommer over 25 grader et sted i Danmark, og vi dermed får en officiel sommerdag, vil det være den tidligste af slagsen i intet mindre end 54 år.

Tilbage i 1964 nåede temperaturen i Vestjylland op på 25,2 grader allerede den 17. april, men så tidligt har sommeren ikke fundet vej til Danmark hverken før eller siden.

Det bliver højst sandsynligt varmest i Sydjylland

Det er således ekstremt tidligt, at vi får så varmt vejr, som der er udsigt til torsdag, og hvis man ikke kan få sommervarme tidligt nok, skal man takke et stort højtryk lige hen over Danmark.

Det sørger nemlig for, at vi efter en morgen, som kan begynde med skyer eller tåge, får smukt og solrigt vejr om eftermiddagen med temperaturer, der generelt stiger til mellem 20 og 25 grader.

Ved kyster med pålandsvind skal man dog være opmærksom på, at havgus og markant lavere temperaturer kan dominere meget af dagen.

Varmest bliver det med al sandsynlighed i den sydlige del af Jylland, men generelt vil man få usædvanligt varmt vejr for årstiden i store dele af Jylland, mens man med temperaturer på mellem 18 og 23 grader får det en smule køligere - eller måske blot mindre varmt - på Øerne.

Temperaturprognose fra DMI for Tønder viser, at den mest sandsynlige temperatur torsdag eftermiddag klokken 17 er 25,5 grader, men at usikkerheden i temperaturen ligger i intervallet mellem 22,8 og 26,6 grader. Foto: Screenshot / DMI

Tyndt ozonlag og højt UV-indeks

Samtidig med at solen og varmen for alvor finder vej til Danmark, er ozonlaget over Europa 20-30 procent tyndere end normalt.

Det betyder også, at UV-indekset, som er et mål for, hvor mange af solens skadelige stråler der slipper ned til jorden og kan ramme vores hud, er markant højere end normalt for årstiden.

Skal du ud at nyde det varme og sommerlige vejr, så husk derfor solcremen.

Det har før været varmt i april

April er notorisk for sine vilde udsving i vejret. Både samme år og fra år til år.

Sidste gang vi fik en sommerdag i april, var som nævnt i 2007. Dengang nåede temperaturen op på 26,6 grader på Fyn den 26. april.

Allerede den 16. april 2007 nåede temperaturen i Skrydstrup ved Vojens dog helt op på 24,9 grader og var dermed dengang ved at give os historiens tidligste sommerdag.

Foruden den rekordtidlige sommerdag i 1964 og 'rekordforsøget' i april 2007, var det også særdeles varmt tidligt i april i 1959.

Dengang kom man i Marstal på Ærø op på 25,0 grader allerede den 14. april, men det var altså ikke nok til en sommerdag, der som bekendt først kan konkluderes, når temperaturen når over 25 grader.

Det kan dog meget vel ske torsdag, hvor vi har udsigt til en historisk varm dag for årstiden.