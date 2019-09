Ildkugle set over Danmark

Mange borgere har fortalt, at de har set en ildkugle på himlen.

En lysende grønlig ildkugle blev fredag aften ved 19.30-tiden observeret over det sydøstlige Danmark.

TV 2 har fået flere henvendelser fra borgere, der har set ildkuglen på himlen imellem fem til ti sekunder, før den forsvandt.

Ifølge Ph.D. og meteorit-ekspert Henning Haack fra Statens Naturhistoriske Museum er der efter alt at dømme tale om en meteorit.

- Der er formentlig tale om et klippestykke, som kommer ind i atmosfæren med tyve kilometer per sekund, og når den så rammer ned i den øvre atmosfære, så brækker den i stykker, siger han til Ekstra Bladet.

Ildkugle set for ti dage siden

Også siden ’American Meteor Society’, der er en observationsside drevet af frivillige, har modtaget mange anmeldelser om, at der er set noget på himlen over Danmark.

Her kan man se, at den formodede meteorit især er blevet set over Sønderjylland, Fyn og Sjælland.

Det er ikke mere end ti dage siden, at der sidst blev set en ildkugle over Danmark.

Den gang blev det dog kun til få observationer, da det skete midt på en solbeskinnet dag.