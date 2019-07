Kasper Asgreen stiller til start på 4. etape trods grimt styrt

24-årige Kasper Asgreen fra Kolding stiller til start på 4. etape, efter han mandag var involveret i et grimt styrt, hvor han kørte frontalt ind i et vejskilt.

Deceuninck - Quick-Step-danskeren Kasper Asgreen er stadig en del af Tour de France feltet. Det bekræfter holdet tirsdag formiddag over for TV 2 SPORT.

Der var tvivl om Koldingenserens deltagelse i Tour de France, efter han på 3. etape var involveret i et grimt styrt, hvor han blandt andet slog hovedet.

- Det vigtigste lige nu er, at hovedet er okay. En hjernerystelse er ikke for sjov. Jeg har lige lavet en test, som faktisk så overraskende fin ud. Jeg laver en mere i morgen tidlig (tirsdag, red.), og så beslutter vi, om jeg starter, sagde Asgreen mandag aften til TV 2 SPORT.

Testen tirsdag morgen har været positiv nok til, at Asgreen stiller til start.

Sidst i mål på 3. etape

Undervejs på 3. etape leverede Kasper Asgreen et stort stykke arbejde i fronten af feltet. Her hjalp han med at trække udbruddet ind, så vejen var banet for holdkammeraten Julian Alaphilippe, der kørte i mål og vandt etapen.

Der var imidlertid skår i glæden, da Kasper Asgreen på vej mod målstregen styrtede og totalsmadrede sin cykel. Et uopmærksomt øjeblik resulterede i, at Asgreen kørte frontalt ind i et vejskilt. Resultatet var en groggy dansker, der flækkede en tand, fik skrammer i ansigtet og en hovedpine efter styrtet.

- Jeg har lige fået en flaske fra bilen, men jeg har allerede to på cyklen, så jeg tager den i munden og finder nogle tilskuere at smide den tomme til. Jeg kigger ned for at placere den nye flaske i holderen, og så kører jeg frontalt ind i et skilt på en midterhelle. Kæmpe juniorfejl, skrev Asgreen i sin SMS-dagbog med TV 2 SPORT mandag aften.