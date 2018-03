Kommune river fredet bro fra 1700-tallet ned ved en fejl

Fiskebæk Bro, der var opført omkring 1770 og fredet, er ved en fejl blevet revet ned og erstattet af en ny bro i pvc.

- Jeg blev lidt rystet. Det må jeg jo nok sige.

Sådan siger museumsinspektør Tenna Kristensen fra Museum Sønderjylland til TV 2.

Udtalelsen kommer, efter det er kommet frem, at Fiskebæk Bro, en ellers fredet bro fra 1700-tallet ved byen Toftlund, er blevet revet ned og erstattet.

I januar i år skulle broen på grund af slitage renoveres. Imidlertid havde det rådgivende ingeniørfirma, som faktisk undersøgte sagen, ikke fået at vide, broen var fredet. Den blev dermed fjernet og erstattet af en ny bestående af et stort, sort pvc-rør til 250.000 kroner, der leder Fiskebæk under vejen, skriver jv.dk.

Ifølge museumsinspektør Tenna Christensen var broen vigtig for området.

- Dels var det et fint bygningsværk, som vi ikke har så mange af mere. Og dels var det tidligere en vigtig vej for området, og derfor har man brugt kræfter på at bygge sådan nogle fine broer her.

Fiskebæk Bro, der var opført omkring 1770 og fredet, er ved en fejl blevet revet ned og erstattet af den her nye bro i pvc. Foto: TV2

Kommune lægger sig ned: Der er begået en fejl

Hos Tønder Kommune erkender fagkoordinator Christian Kjær-Andersen over for avisen, at der er begået en fejl et eller andet sted.

- Vi har lagt os fladt ned og sagt, hvad vi har gjort, siger Christian Kjær-Andersen, der har fået entreprenøren til at lade være med at smide resterne af den gamle bro ud.

Tønder Kommune afventer nu et svar fra Slots- og Kulturstyrelsen om, hvorvidt broen skal genopføres, eller om sagen kan betragtes som værende ude af verden.

Fra Museum Sønderjyllands side håber man, at kommunen vil rette op på den fejl, der er sket, så sønderjyderne igen kan nyde synet af den 200 år gamle bro.

Et vigtigt fortidsminde

Ifølge Slots- og Kulturstyrelsen findes der næsten 33.000 bevaringsværdige fortidsminder i Danmark. Alligevel synes Tenna Christensen, at tabet af netop denne bro er ærgerligt.

- Hver eneste af de her mange fortidsminder er vigtige. Man skal tænke på, at de 33.000 minder spænder over 10.000 år og kun er en brøkdel af, hvad der har været. Det er vigtigt, vi passer på dem, siger hun til TV 2.

Kunst forvandlet til skrot

Sidste år skete en lignende fejl - dog med et noget nyere bygningsværk - da en 23 år gammel skulptur af Ingvar Cronhammer, som stod ved Syddansk Erhvervsskole i Odense, blev revet ned ved en fejl.

I dette tilfælde beroede fejlen på en misforståelse, hvor en medarbejder på skolen havde bestilt nedrivningen af skulpturen.