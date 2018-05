Kronprins Frederiks program for Royal Run er afsløret

Det er ikke kun kronprins Frederik, der kommer til at løbe sammen med tusindvis af danskere til Royal Run.

Når landets fem største byer fyldes med løbeentusiaster den 21. maj, vil kronprinsesse Mary også deltage på 10 kilometer-ruten i en af dem.

Der bliver løbet i Aalborg, Aarhus, Esbjerg, Odense og København, og for nylig blev de præcise ruter offentliggjort.

Sender Frederik afsted

Kronprinsesse Mary gør Kronprinsen selskab om eftermiddagen i Odense.

Omkring klokken 16.00 vil hun sende Frederik afsted på sin 'One mile'-tur, og senere på dagen løber hun selv 10 kilometer-distancen.

Kronprinsen løber i alle fem byer, og han vil være omkring en time hvert sted, hvor han skal løbe, få overrakt medalje, overvære underholdning og hilse på danskerne, der er kommet for at løbe med og fejre ham.

Fem dage efter Royal Run kan Kronprinsen fejre sin 50-års fødselsdag.

Læs også Nu ligger ruterne fast: Her kommer Royal Run forbi

Herunder kan du læse, hvor og hvornår kronprins Frederik dukker op i de forskellige byer.

Alle tiderne er cirka-tider, og der skal tages forbehold for ændringer i programmet.

KRONPRINS FREDERIKS ROYAL RUN-PROGRAM

Klokken 9.00 - Aalborg

Kronprinsen begynder dagen i Aalborg, hvor han skal løbe sit første 'One mile'-løb kl. 9.



Ved ankomsten vil Kronprinsen blive modtaget af borgmesteren i Aalborg Kommune og repræsentanter fra DIF og DGI i Utzon Center.



Inden Kronprinsen skal løbe, vil der blive sunget fødselsdagssang for ham. I Aalborg er der fokus på børn og bevægelse, derfor skal Kronprinsen, når han er kommet i mål, overvære en gruppe børn deltage i DGI-aktiviteten Happy Moves.



Klokken 10.30/11.00 - Aarhus

Det forventes, at Kronprinsen vil ankomme i Aarhus mellem 10.30-11, hvor han vil blive budt velkommen af borgmesteren og to DIF og DGI-repræsentanter.



Der vil blive sunget fødselsdagssang, og Kronprinsen sætter både 10 kilometerløbet i gang og efterfølgende det første 'One mile'-løb.



Når han har sendt de to løbegrupper afsted, er det Kronprinsens tur til at løbe 'One mile'. Kronprinsen vil også være tilstede, når de første 10 kilometer-løbere kommer i mål.



Klokken 13/13.30 - Esbjerg

Mellem klokken 13-13.30 forventes Kronprinsen at ankomme til Esbjerg, hvor borgmester Jesper Frost og to repræsentanter fra DIF og DGI tager imod, og der vil være faldskærmsopvisning.



Kronprinsen gør efterfølgende klar til start, hvor han igen skal løbe 'One mile'.



Efter sit eget løb, skal han overrække medaljer til udvalgte løbere og skyde 10 kilometer-løbet i gang, og der vil blive sunget fødselsdagssang.



Klokken 16.00 - Odense

I Odense vil Kronprinsessen gøre Kronprinsen selskab.



Kronprinsparret bliver modtaget af borgmesteren og to DIF og DGI -repræsentanter, der vil følge Kronprinsparret til startstregen.



Omkring klokken 16 vil Kronprinsessen sende Kronprinsen afsted på sin 'One mile'-tur, mens Kronprinsessen selv skal løbe 10 kilometer-distancen senere på dagen.



Når Kronprinsen kommer i mål, vil der blive sunget fødselsdagssang for ham, og han får også mulighed for at sætte 10 kilometerløbet i gang.



Kronprinsen kommer desuden til at gå en tur i området for løberne, Runners Village, inden han sætter kursen mod København og Frederiksberg.



Klokken 18.00/18.30 - København

I hovedstaden skal Kronprinsen løbe dagens sidste løb, der denne gang er 10 kilometer.



Kronprinsen ankommer til startområdet på Frederiksberg mellem klokken 18.00 til 18.30, hvor han vil blive taget imod af Frederiksbergs borgmester og Københavns overborgmester, samt formænd for henholdsvis DIF og DGI.



Kronprinsen skyder eliteløbet i gang og stiller selv klar til start.