Lars Christiansen vender tilbage til Flensburg-Handewitt

Over en periode på 14 år scorede Lars Christiansen vanvittige 3.996 mål i 626 kampe for Flensburg-Handewitt.

Han stoppede i den nordtyske klub i 2010, men nu vender den 47-årige tilbage til klubben i en todelt rolle.

Lars Christiansen skal hjælpe trænerteamet bestående af cheftræner Maik Machulla og assistent Mark Bult, mens han også skal spille en rolle i ledelsen under direktør Dierk Schmäschke - blandt andet med klubbens partnere i Danmark.

Arbejdet starter med øjeblikkelig virkning, og hans kontrakt løber frem til sommeren 2021.

Jeg har ambitioner om at kunne være med til at gøre en forskel, og sætte dem på verdenskortet i fremtiden. Lars Christiansen, klublegende, Flensburg-Handewitt

- Det var med en vis procent stolthed, at jeg blev tilbudt jobbet, for det er min klub, og jeg har været her i 14 år og er næsten født og opvokset hernede og har fulgt det, lige siden jeg stoppede. Så jeg føler faktisk, at jeg er kommet hjem, siger Lars Christiansen til TV 2 SPORT.

- Det er ønskestedet. Jeg havde faktisk også snakket med nogen om det, dengang jeg stoppede med at spille dernede, at det var drømmen at vende tilbage i en eller anden funktion, og nu er det lige pludselig blevet til virkelighed.

En klublegende

Lars Christiansen er den spiller på det danske landshold med både flest kampe og flest scoringer - henholdsvis 338 og 1503.

Selvom der efterhånden er gået ni år, siden han forlod Flensburg-Handewitt, er han på ingen måde glemt i klubben.

- Opgaverne omkring holdet, men også klubben generelt vokser hele tiden. Jeg er glad for, at Lars vender tilbage. Han er ikke alene en Flensburg-Handewitt-legende, men har også perfekte netværk i Danmark, Skandinavien og Europa, siger direktør Dierk Schmäschke i en pressemeddelelse.

- Lars kommer også til at hjælpe Maik og Mark i træningen, men kommer også til at scoute for os. Det er fantastisk, at han er tilbage.

Flensburg-Handewitt har også haft stor sportslig succes på det seneste, hvor de i to sæsoner i streg har vundet Bundesligaen. Står det til Lars Christiansen, skal succes fortsætte. Ambitionerne er nemlig ikke til at tage fejl af.

- Jeg har ambitioner om at kunne være med til at gøre en forskel, og sætte dem på verdenskortet i fremtiden. Jeg vil blandt andet se på, hvilke spillere der vil passe godt ind, hvilken retning klubben skal i og rejse rundt og være en del af nye muligheder for klubben Flensburg.

Jeg har været her i 14 år og er næsten født og opvokset hernede - og har fulgt det, lige siden jeg stoppede. Så jeg føler faktisk, at jeg er kommet hjem. Lars Christiansen, klublegende, Flensburg-Handewitt

Stolt cheftræner

Cheftræneren Maik Machulla, der først kom til klubben efter Lars Christiansens farvel, er også positivt stemt.

- Jeg er rigtig stolt og glæder mig til at arbejde sammen med Lars. Han kender klubben som ingen anden og bringer med sig et utroligt netværk, siger Maik Machulla.

- Han kan gøre nogle ting lettere for os og bringe sin ekspertise ind perfekt. Vi har allerede mødt hinanden og blev hurtigt enige om, at vi tænker i samme retning og forventer det samme af hinanden og vores arbejde.

Lars Christiansen er i skrivende stund på vej til Lemgo, hvor Flensburg-Handewitt spiller Bundesliga-kamp torsdag.