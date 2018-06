Lokal landsholdsspiller fik billet hjem til nyfødt af holdkammeraterne

Resten af landsholdet har sørget for, at Jonas Knudsen kan få en pause fra VM og komme hjem til sin nyfødte datter.

Landholdsspilleren Jonas Knudsen kommer fra Esbjerg og spiller til dagligt i Ipswich Town FC i England, hvor han kom til fra Esbjerg fB.

Søndag manglede han ved landsholdets første træning efter sejren over Peru til VM. Fraværet skyldtes dog lykkelige årsager.

Venstrebacken blev far dagen efter landsholdets ankomst til Rusland. Efter kampen mod Peru har han fået lov til at rejse hjem for at se sin datter og hustru. Det bekræfter landsholdets pressechef over for TV 2 SPORT.

DBU har ellers tidligere oplyst, at det ikke var planen, at Ipswich-backen skulle hjem under slutrunden. Men det blev ændret, da en samlet spillertrup har samlet sammen til en barselsgave: Flybilletter, så Knudsen kunne flyve hjem til sin familie.

Det er planen, han vender tilbage og deltager i mandagens træning.

Født før termin

Jonas Knudsen blev far til en pige den 12. juni. Hun blev født et par uger før termin, og derfor var venstrebacken overrasket, da han fik den glædelige nyhed om, at både hustru og datter har det godt.

- Han var da lidt rundt på gulvet, fortalte assistenttræner Jon Dahl Tomasson, da nyheden var kommet frem.

Jonas Knudsen har spillet tre landskampe. Den seneste var i marts, hvor han spillede alle 90 minutter i VM-testkampen mod Chile.