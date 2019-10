Maria og Bea er tilbage - udgiver første single

Der har været stille i et stykke tid, men bag kulisserne har Maria Meldgaard og Bea Sarockaite, som tidligere på året blev danmarkskendte i 'X Factor', haft travlt.

Natten til fredag fik offentligheden indblik i, hvad det er, de to sønderjyske rappere i det skjulte har arbejdet på: Her udgav de deres første single efter at have indgået en kontrakt med pladeselskabet Sony.

I hiphop-nummeret 'Inkasser' og den tilhørende musikvideo viser de med guldkæder og lange akrylnegle masser af den attitude, de høstede opmærksomhed på i underholdningsprogrammet.

Meget passende handler teksten om rapperlivet.

- Med singlen viser vi først og fremmest, hvem vi er som musikere, siger Bea Sarockaite, da TV 2 møder dem, og Maria Meldgaard tilføjer:

- Den handler vitterligt bare om at hustle. At tjene penge på en nem måde, siger hun.

'X Factor'-exit var bare begyndelsen

Den dansksprogede single etablerer ifølge de to "Maria og Beas musikunivers", og de afslører, at det med garanti vil blive udbygget med flere numre.

Samtidig er udgivelsen første skridt mod drømmen om at leve af musikken. En drøm, som de begge har gået med i årevis, men ikke blev indfriet i 'X Factor'. De måtte udgå kun to liveshows inden finalen, da Bea Sarockaite mistede sin far.

Begivenheden satte gruppens ambitioner på standby, men de var aldrig i tvivl om, at de med tiden ville i studiet og indspille.

Maria og Bea har noteret sig for nogle af de mest spektakulære optrædener i 'X Factor'. Under 5 Chair Challenge overraskede de alle tre dommere, da de rappede Nicki Minaj-nummeret 'Anaconda', og Maria begyndte at twerke på scenen. Foto: TV 2/Lasse Lagoni

Bea Sarockaite fortæller, at de faktisk forventede, at et pladeselskab ville tage fat i dem, efter hun havde færdiggjort sin studentereksamen i juni.

- Vi brugte bare den her platform ('X Factor' red.), så andre også kunne se det, vi laver, siger hun.

- Men vi er born real stars, siger Maria Meldgaard.

De næste mål på duoens liste er at spille en livekoncert med eget materiale og se 'Inkasser' ramme de danske hitlister.

Med singlen kan de dog allerede sætte flueben ved noget, kun et fåtal af solister og grupper har opnået i 12 sæsoner af 'X Factor'. De har fået en kontrakt med et pladeselskab, på trods af at de ikke løb med sejren.

Blandt de øvrige er Citybois, som fik en fjerdeplads i 2015, og Reem, som blev nummer to i 2016.

Derudover vil Maria Meldgaard og Bea Sarockaite snart få endnu mere skærmtid, når den dokumentar, som følger de to efter deres 'X Factor'-deltagelse, udkommer på TV 2.