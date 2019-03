Maria og Bea forlader 'X Factor' efter dødsfald i familien

Programmet gennemføres fredag aften, men uden nogle deltagere i farezonen.

De to 'X Factor'-deltagere Maria Meldgaard Mortensen og Bea Sarockaite fra Sønderborg trækker sig fra programmet, inden det femte liveshow sendes fredag aften.

Det er et pludseligt dødsfald, der har tvunget de to 18-årige deltagere til at forlade 'X Factor', oplyser TV 2.

Bea Sarockaites far døde torsdag af en hjerneblødning.

- Vi er enormt berørte af denne tragiske hændelse og sender vores varmeste tanker og dybeste medfølelse til Bea og hendes familie, siger TV 2s redaktør Dorte Borregaard.

- Både Maria og Bea står i en fuldstændig uforudset situation, og vi gør naturligvis alt, hvad vi kan for at støtte og hjælpe dem igennem den kommende tid, siger hun.

'X Factor' dropper farezone

Maria og Bea stillede op i gruppekategorien, og de har gjort sig særligt bemærket siden deres første audition, hvor de overraskede de tre dommere med deres sikre attitude og rap.

- Maria og Bea har tilført årets 'X Factor' noget helt unikt, og vi er utrolig kede af at skulle sige farvel til dem under disse ulykkelige omstændigheder. Vi ønsker Maria og Bea alt det bedste herfra og vil sige dem en stor og varm tak for mange uforglemmelige optrædener i denne sæson af 'X Factor', siger Dorte Borregaard.

Dødsfaldet medfører, at 'Factor' i aften vil foregå uden en farezone, og at de fire tilbageværende deltagere fortsætter til næste fredag.

Der vil fortsat være seer-afstemning, og alle aftenens stemmer vil blive overført til næste uges semifinale. Her lægges stemmerne sammen, når det skal afgøres, hvilke tre finalister der skal optræde ved 'X Factor'-finalen den 12. april.