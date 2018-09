Noah-sagen kan ende i Højesteret

I byretten blev den 31-årige Jesper Hovgaard frifundet for vold med døden til følge. I sidste uge blev han idømt ni års fængsel ved Vestre Landsret.

Sagen mod den 31-årige Jesper Hovgaard, der i sidste uge blev idømt ni års fængsel ved Vestre Landsret i Sønderborg for vold med døden til følge mod sin kærestes 17 måneder gamle søn, kan ende i Højesteret.

Den 31-åriges forsvarer, Gert Dyrn, vil søge om en såkaldt tredje-instansbevilling - en tilladelse til at få en sag prøvet for tredje gang. Byretten frifandt ham i sagen, men han blev altså idømt ni års fængsel i landsretten.

- Jeg vil på min klients vegne søge om tilladelse til at få sagen for Højesteret. Både skyldsspørgsmålet og strafudmålingen. Det sker forholdsvis sjældent i forhold til skyldsspørgsmålet, siger Gert Dyrn.

Den Særlige Klageret

Hvis ikke den 31-årige og hans forsvarer får tilladelse til at bringe skyldsspørgsmålet i sagen for Højesteret, vil Gert Dyrn bede Den Særlige Klageret om at tage sagen op. Den Særlige Klageret kan tage straffesager op igen, hvis helt usædvanlige omstændigheder taler for det.

- Der er så mange ting i forhold til bevisførelsen i den her sag, der er problematiske, at jeg bliver nødt til det. Det handler om retssikkerheden, siger Gert Dyrn.

Den 31-årige forlod retten i Sønderborg efter dommen i mandags, men han blev senere anholdt af politiet og er nu fængslet. Han har siddet varetægtsfængslet i mere end ét år i sagen.

I en af de mest omtalte sager, klageretten har taget op, blev fritidsmusikeren Ove Hansen - kendt som 'Pedal-Ove' i 1992 frifundet for drabet på sin kone i Frederikshavn, et drab han var blevet idømt 12 års fængsel for. Han nåede at afsone otte år af den straf, inden klageretten tog sagen op. Ove Hansen blev også tilkendt en erstatning på over 5,4 millioner kroner i sagen.