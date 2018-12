Vejle-spiller i top 3 på økonomisk liste

Med søndagens turneringssejr i Odense og historiens første Intel Grand Slam vandt Astralis 1,25 millioner dollar – 8,2 millioner kroner.

De danske Astralis-stjerner kan glæde sig over både sportslig og økonomisk succes.

Efter årets niende store turneringssejr og historiens første Intel Grand Slam er alle de fem Astralis-spillere nu blandt de 10 personer i hele verden, der har vundet flest penge i Counter-Strike: Global Offensive.

Faktisk besætter fire af de fem Astralis-spillere de øverste pladser på listen os Esportsearnings, mens Emil ’Magisk’ Reif, der først blev del af Astralis i år, ligger nummer otte på listen.

1. Andreas ’Xyp9x’ Højsleth: 1.288.721 dollar (8.459.422 kroner)

2. Peter ’dupreeh’ Rasmussen: 1.285.922 dollar (8.441.049 kroner)

3. Nicolai ’dev1ce’ Reedtz: 1.253.423 dollar (8.227.719 kroner)

4. Lukas ’gla1ve’ Rossander: 1.120.184 dollar (7.353.111 kroner)

8. Emil ’Magisk’ Reif: 879.481 dollar (5.773.089 kroner)

Inden søndagens sejr ved ESL Pro League i Odense lå ’Xyp9x’, ’dupreeh’ og ’dev1ce’ nummer et, to og tre på listen. ’gla1ve’ og ’Magisk’ lå nummer syv og 15.

Det er især den ærefulde Intel Grand Slam-titel, der har sendt de sidstnævnte op på listen. Titlen, der gives til det hold, der formår at vinde fire ud af 10 ESL- og DreamHack Masters-turneringer, kaster nemlig en bonus på 1.000.000 dollar af sig.

Som hold har Astralis vundet knap 38 millioner kroner i præmiepenge.

Jagter allerede årets 10. sejr

Astralis blev det første hold, der sikrede en Intel Grand Slam ved at vinde DreamHack Masters Marseille, ESL Pro League Season 7 Finals, IEM Chicago og senest altså ESL Pro League Season 8 Finals på hjemmebane i Odense.

- Vi gjorde det fandme! Jeg er uden ord og virkelig glad for at være en del af det her hold, skriver Emil ’Magisk’ Reif på Instagram.

Lukas ’gla1ve’ Rossander glæder sig også over ESL-sejren og Grand Slam-titlen:

- Først og fremmest har det været helt vanvittig fedt at spille foran så mange danske fans og endelig få den sejr, vi har arbejdet så hårdt for. Vi kunne virkelig mærke opbakningen i dag og må bare erkende, at de danske fans er for vilde, siger ’gla1ve’ i en pressemeddelelse og tilføjer:

- Vi kommer ikke super godt fra start, men tager så tre maps i streg. Jeg synes, Team Liquid spiller en god kamp, og det var på ingen måde nemt for os i dag. Vi spiller rigtig god Counter-Strike, og at vi nu har vundet ni trofæer i 2018 og er tilmed de første nogensinde til at tage Grand Slam-titlen - det er virkelig stort.

- Vi arbejder så hårdt for det her hver evig eneste dag, og jeg er så glad og stolt over, hvad vi har præsteret i 2018 indtil videre. Nu skal vi slutte året ordentligt af ved BLAST Pro Series i Lissabon i næste weekend, det er vores næste store mål.

Astralis vandt 3-1 over Team Liquid i søndagens finale.