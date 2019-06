Nu udløber 1,5 millioner blå sygesikringskort - få styr på dit i tide

- De her akutte situationer har ikke fyldt meget endnu. Men det kan det komme til nu, lyder det fra Udbetaling Danmark.

Det er nok ikke det kort, der ligger forrest i pungen hos de fleste.

Mange har garanteret aldrig brugt det. Men lige nu er det et rigtigt godt tidspunkt at få fisket det blå sygesikringskort frem og tjekke udløbsdatoen.

I 2014 blev reglerne lavet om, så det nationale, gule sundhedskort ikke længere kunne bruges i de øvrige EU-lande. Derfor bestilte over to millioner danskere det blå kort for fem år siden - og de udløber i år.

Udbetaling Danmark, der står for at udstede kortene, oplyser, at omkring 550.000 af de kort er blevet fornyet, men rigtig mange er altså ikke, og det kan give meget bøvl på rejsen.

Ingen grund til panik

Det blå kort skal bruges i EØS-landene - det vil sige de 28 EU-lande samt Norge, Schweiz, Liechtenstein og Island. Og hvis du står med et udløbet kort og skal afsted i morgen, så frygt ej.

Hvis man bestiller kortet på borger.dk, så er der ganske vist leveringstid på to-tre uger, men man får med det samme en kvittering, der kan bruges som et midlertidigt kort.

Og så er der faktisk også en kattelem, hvis man står på ferien og har et ugyldigt kort eller ikke har fået det med. Så kan man kontakte Udbetaling Danmark, der administrerer kortene og kan hjælpe på stedet.

Men det kræver, at man har sit NemID-med, og at det er inden for Udbetaling Danmarks åbningstider.

- Så vi anbefaler selvfølgelig, at man får det fornyet i tide. Men der er altså ingen grund til at panikke, siger Mette Beck, der er pressechef i Administrationsforretningen hos ATP, der administrerer Udbetaling Danmark.

Kan blive fanget med en regning

Får man brug for behandling i et af EØS-landene uden et gyldigt blåt kort, og kan man ikke få fat i Udbetaling Danmark, så må man selv lægge ud for sin behandling og få pengene refunderet, når man er kommet hjem.

- Og det kan jo være betragtelige summer, det koster at skulle behandles, understreger Mette Beck.

Der er desuden nogle ting, der ikke bliver refunderet. Hvis man eksempelvis er blevet behandlet på en privatklinik, der ikke er med i en statslig ordning, kan man blive fanget med regningen.

Derudover er der nogle ting, der slet ikke bliver dækket af det blå kort uanset hvad - for eksempel hjemtransport eller ved dødsfald på rejsen.

- Så vi anbefaler stadig, at man har en privat rejseforsikring, selvom man har styr på det blå kort, siger Mette Beck.

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der står for refusionen, så hvis du er endt med selv at skulle lægge penge ud, skal du kontakte dem.

En ny situation

Ordningen med det blå kort blev egentlig startet i 2004, men de første ti år kunne man stadig bruge de nationale sundhedskort i EU, så der var ikke mange, der bestilte dem.

Derfor er det i år nær ved første gang, at folk kan ende i en situation med et udløbet kort.

- De her akutte situationer har ikke fyldt meget endnu. Men det kan de komme til nu. Folk husker ikke nødvendigvis, at det udløber, for det er nyt for os, siger Mette Beck.

Og det gælder altså stadig for over halvanden million danskere i år alene, inklusive børn, der skal have deres eget kort, som forældre kan bestille til dem på borger.dk.