Nyt blæsevejr på vej mod Danmark - især Sydjylland rammes

TV 2 Vejret udsender varsel for kraftige vindstød gældende fra klokken 19 lørdag og frem til søndag morgen klokken otte.

Knap har fredagens blæsevejr lagt sig, før et nyt et af slagsen melder sig på banen.

Det næste blæsevejr rammer lørdag aften, og igen er det den jyske vestkyst, som får de kraftigste vindstød. Her kan man forvente vindstød på mellem 25 og 30 meter per sekund, hvilket svarer til stærk storm.

Kyststrækningen fra Limfjorden og sydpå til området omkring Esbjerg får de kraftigste vindstød, men vinden forplanter sig også hen over hele den sydlige halvdel af Jylland og videre hen over landet øst.

Vestkysten bliver ramt først, omkring klokken 20, resten af det sydlige Jylland og Fyn mellem klokken 20 og 21 og Sjælland og Bornholm ved 22-23-tiden.

Vinden aftager de fleste steder igen i løbet af natten.

Blæsten kommer nord for Skotland

Blæsevejret, som rammer lørdag aften og natten til søndag, skyldes et lille lavtryk, som udvikler sig omkring Shetlandsøerne nord for Skotland lørdag morgen og siden tager turen hen over Nordsøen til Danmark.

Inden lavtrykket når frem ud på aftenen, bliver det dog generelt blæsende over det meste af landet.

Vindfølsomme køretøjer frarådes at køre over Vejlefjordbroen frem til søndag morgen.