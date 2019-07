Op til 33 grader - vi kan få ti sommerdage i træk

Har man ikke allerede fundet badeshorts, solbriller og havegrillen frem, så er det på høje tid. Regulær sommervarme har kurs mod Danmark og især Syd- og Sønderjylland, og når den først har bidt sig fast, så fortsætter den længe.

Selvom tirsdag er startet med skyet vejr i den nordøstlige del af landet, så klarer det efterhånden op - og så begynder temperaturen hurtigt at stige.

Allerede først på eftermiddagen når temperaturen de sommerdagsgivende 25 grader, og herefter bliver det kun varmere. Sidst på eftermiddagen - når det bliver varmest - kan temperaturen nå 27 grader.

Dermed bliver tirsdag årets 15. sommerdag, og det er kun begyndelsen på en lang varmebølge.

30 grader onsdag

Onsdag strømmer endnu varmere luft op over Danmark fra sydøst, og det giver allerede i formiddagstimerne temperaturer på 25 grader. Ud på eftermiddagen kan temperaturen i den sydlige del af Jylland nå 30 grader.

Det vil give os sommerens tredje tropedag - den første siden 30. juni, hvor temperaturen i Gilleleje steg til 32,7 grader på den varmeste junidag i 19 år.

Da vinden blæser fra sydøst, vil der være lokale forskelle i temperaturerne. Køligst bliver det ved de østvendte kyster, hvor temperaturen ikke når meget over 23 grader, hvilket mange nok synes er et ganske behageligt niveau.

Anderledes hedt bliver det i den sydvestlige del af landet, hvor varmen fra Europa har frit løb op til Danmark. Derudover bliver det varmt i den vestlige del af de enkelte landsdele, hvor luften har bevæget sig længst tid over opvarmet landjord.

Nyeste prognose for torsdag viser, at vi måske kan nå 33 graders varme. Skulle temperaturen nå over 33,1 grader, vil det være den varmeste julidag i ni år. Foto: Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Varmen kulminerer torsdag

Ifølge de seneste prognoser vil heden kulminere torsdag, hvor temperaturerne kan nå glohede 33 graders varme. På samme måde som onsdag vil det varmeste vejr være at finde i den sydlige del af Jylland - op langs Vadehavskysten og til det vestlige Jylland.

Skulle temperaturen stige til mere end 33,1 grader, vil torsdag blive den varmeste julidag i ni år.

Temperaturen vil dog også kunne nå 30 grader i det nordvestlige Sjælland samt muligvis på Lolland, hvor vejen over Femern Bælt til Tyskland er relativt kort.

Syvdøgnsskema udsendt af TV 2 Vejret 23. juli 2019. Med tirsdag bliver det til otte sommerdage i træk, og prognoserne lader endda sommervarmen fortsætte indtil de første dage af august. Foto: Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Varmen bliver ved - og vil give landsdækkende varmebølge

Men hermed er historien om særdeles varmt sommervejr på ingen måde slut. Højtrykket, der er med til at sikre os varmen, vil placere sig tæt på Danmark, og derfor fortsætter tilstrømningen af den meget varme luft også i dagene efter torsdag.

De fleste dage bliver det med højeste temperaturer mellem 26 og 30 grader, selvom der - igen - vil være lidt køligere ved østvendte kyster.

Med udsigt til så varmt vejr vil vi i løbet af ugen opleve landsdækkende varmebølge, som indtræffer, når gennemsnittet af de seneste tre dages højeste temperaturer i mindst halvdelen af landet overstiger 25 grader.

Derudover vil der med sikkerhed også komme lokale hedebølger, hvor gennemsnittet af tre dages maksimumtemperaturer overstiger 28 grader.

Det kan ikke udelukkes, at vi også kan få landsdækkende hedebølge, men dertil er prognoserne for usikre nu.

Får man ikke nydt sommervarmen de første dage, så er der ingen grund til at ærgre sig. Prognoserne lader nemlig varmen fortsætte helt til månedsskiftet, og dermed er der udsigt til, at vi kan få op mod ti sommerdage i træk.

Sidste år fik vi et ekstremt højt antal sommerdage på 73, mens vi måtte nøjes med et tilsvarende meget lavt antal i 2017, hvor der kun kom 13 dage med temperaturer over 25 grader.

Forventede temperaturer natten til fredag - flere steder vil temperaturen holde sig over 20 grader hele natten. Foto: Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Udsigt til tropenætter

Derudover er der også udsigt til meget varme nætter, hvor temperaturen kan holde sig over 20 grader.

Især natten til fredag ser meget varm ud, og her kan man flere steder langs kysterne samt i den vestlige del af Jylland opleve temperaturer på 20-21 grader som det laveste for natten.