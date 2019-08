Politisk ekspert: Her er holdet, som Venstres bagland drømmer om

Ifølge Søs Marie Serup så peger baglandet i Venstre blandet andet på Region Syddanmarks formand, Stephanie Lose, som en mulig næstformænd i partiet.

Analysen er "forbavsende enslydende" fra Venstres bagland:

Det er tid til at skifte både formand Lars Løkke Rasmussen og næstformand Kristian Jensen ud i Venstre.

Det mener en stor del af Venstres bagland ifølge tidligere spindoktor i partiet Søs Marie Serup.

Hun har snakket med en række Venstre-medlemmer:

- Medlemmerne drømmer vidt og bredt om at møde vælgerne med et andet hold ved næste valg, og der er et navn, der går igen alle steder. De drømmer om Jakob Ellemann-Jensen som formand og Stephanie Lose eller Karsten Lauritzen som næstformand, siger hun.

Stephanie Lose bliver nævnt, som en mulighed, hvis der skal findes en ny næstformand i Venstre, siger Søs Marie Serup. Foto: Liselotte Sabroe / Ritzau Scanpix

Ifølge Søs Marie Serups kilder peger man mod Jakob Ellemann-Jensen, da han kan favne "det gamle og det nye Venstre" - og det jyske og det københavnske Venstre.

- Mange er ærgerlige over, at der ikke var plads til Inger Støjberg i ledelsen. Her tror de, at Jakob Ellemann kan favne hende, Søren Gade, det jyske Venstre og så de meget populære medlemmer i København som Tommy Ahlers og Morten Løkkegaard.

En anden politisk kommentator, tidligere spindoktor for Noa Redington, supplerer:

- Katten er i den grad ude af sækken. Baglandet er træt og utålmodigt efter at have været vidne til fløjkrige og magtkampe - ikke mindst anført af Kristian Jensen. Det er man ikke vant til. Det er ikke kun Kristian Jensens problem, det er også Løkkes, siger han.

Endelige slag slås sidst på måneden

Spørger man politisk kommentator og medlem af Venstre Jarl Cordua er striden i toppen af Venstre blot bilagt for en stund. Et vigtigt slag bliver slået sidst på måneden, hvor der er hovedbestyrelsesmøde og møde i forretningsudvalget.

Jakob Ellemann-Jensen er baglandets varmeste ønske som formand for partiet, siger Søs Marie Serup. Foto: Mads Claus Rasmussen / Ritzau Scanpix

Ifølge Jarl Cordua, og de kilder, som han har talt med, tror ingen fra baglandet nemlig på, at Lars Løkke Rasmussen er formand om fire år, når der igen er valg.

Med andre ord mener baglandet, ifølge Jarl Cordua, at tiden er inde til at sætte et nyt vinderhold til valget om fire år:

- Truslen er, at baglandet siger, at det er slut, og at de ønsker en ny ledelse. Og at Løkke er ikke en del af det. Nu skal han så finde på nogle gode argumenter for at blive, og dem tror jeg ikke, at der bliver lyttet så meget til, siger Jarl Cordua

Strid er bilagt

Kommentatorernes dom kommer ellers, efter at Claus Hjort Frederiksen og Kristian Jensen torsdag meldte ud, at de har bilagt den strid om formandskabet i Venstre, der den seneste uge har trukket overskrifter.

Møder i Venstres forretningsudvalg og folketingsgruppe har ifølge politikernes opdateringer på sociale medier ført forsonende vinde med sig.

Kristian Jensen skrev på Twitter:

- Venstre har de seneste to dage holdt to gode møder i henholdsvis forretningsudvalg og folketingsgruppe. Det har luftet ud, skabt klarhed og opbakning til formand og næstformand i Venstre.

I et opslag på Facebook lød det fra Claus Hjort Frederiksen, at han ikke længere så behov for ændringer med reference til samme møder:

- Næstformandens opgaver aftales med formanden. I det lys ser jeg intet behov for ændringer i Venstres ledelse. Vi kan nu se fremad og kaste os ud i opgaven som opposition.

Kristian Jensen skriver, at der er blevet 'luftet ud' i partiet. Foto: Steen Brogaard

- For meget fnidder

Formanden selv, Lars Løkke Rasmussen, har også sat ord på de interne stridigheder, der har plaget Venstre.

I en mail sendt til medlemmerne erkender han, at den seneste uge ikke har været god for partiet.

- Der har været alt for meget fnidder og medietumult i forbindelse med folketingsgruppens konstituering og det efterfølgende sommer­gruppemøde. Det skal vi nu have lagt bag os, skrev Løkke i mailen, som TV 2 er i besiddelse af.

De interne stridigheder blev igangsat af næstformand Kristian Jensens opsigtsvækkende interview med Berlingske i sidste uge, hvor han tog afstand fra Løkkes meldinger om et muligt SV-regeringssamarbejde.

Det førte til, at partiets nestor Claus Hjort Frederiksen på partiets sommergruppemøde fredag krævede Jensens afgang som både næstformand og gruppeformand for folketingsgruppen.

Nu er forsoningen imidlertid igen fuldbyrdet. I hvert fald ifølge Venstre-ledelsen.