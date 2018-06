Resten af sommeren bliver varm og tør, viser ny prognose

Måske bliver sommeren endda så varm, at vi kan få hedebølge.

Selvom det lige nu er blevet lidt køligere end det varme sommervejr, som gav en rekordvarm maj og tørke over store dele af landet, skal man vente lidt med at pakke shorts, bikini og det store badehåndklæde alt for langt væk.

Ifølge en ny sæsonprognose fra det anerkendte engelske regnecenter ECMWF, vil Danmark resten af sommeren få varmere og mere tørt vejr end normalt.

Højtryk giver tørt vejr i juli

De kommende uger ser relativt ustadige ud i prognosen, men efter sankthans er der i den første del af prognosen fra ECMWF, hvor man kan se vejret uge for uge, klare signaler om mere tørt og stabilt vejr.

Det stabile vejr varer ved ind i juli, hvor der ifølge prognosen er tendens til højtryk øst for Danmark. Det kan give os både varmere og mere tørt vejr i juli, som ventes at blive mellem det normale og op til 1,5 grader varmere end normalt.

Normalt er dagtemperaturen i juli 19,8 grader.

Juli vil byde på 5 til 15 millimeter mindre regn end de 66 millimeter, der normalt falder i årets syvende måned.

Sommervejr i juli og august. Foto: Tascha Herløv Sindberg

Måske med hedebølge

I august vil vejret stadig være domineret af højtryk nær Danmark. Det vil ifølge prognosen ligge over Skandinavien og give Danmark lidt varmere og lidt mere tørt vejr, end vi normalt har i den sidste sommermåned.

Meget tyder således på en varm og forholdsvis tør sommer.

DMI, der også har kigget sæsonprognosen efter i sømmene, drister sig endda til at forudsige, at Danmark kan blive ramt af en hedebølge sidst i juli og i begyndelsen af august.