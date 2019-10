Rindom kan blive kåret som verdens bedste: - Jeg ligger ret godt i svinget

Bronzevinderen fra de olympiske lege i Rio i 2016 har været eminent i år. Anne-Marie Rindom har nemlig vundet det ædleste metal i de største konkurrencer.

Det succesfulde sejlerår er heller ikke gået ubemærket hen. Hun er nemlig nomineret til Rolex World Sailor of The Year, som er sejlsportens svar på Ballon d’Or.

Prisen er det ypperste inden for sejlsport, da den gives på kryds og tværs af alle typer for sejlsport. Derfor er en nominering i sig selv imponerende.

- Jeg synes selv, at jeg ligger ret godt i svinget for at skulle tage den her pris, men jeg er sindssygt glad for bare at være nomineret, siger Anne-Marie Rindom til TV 2 SPORT.

Prisen bliver afgjort via en online-afstemning og af en jury, som hver tæller 50 procent. En afstemning, der er skudt i gang tirsdag, og som du kan finde lige her.

Nomineringen kommer på baggrund af en imponerende sæson på vandet.

- Det har været det bedste år i min sejlsportskarriere.

- Jeg har vundet to World Cup-stævner, og så har jeg vundet EM og VM. Så det har været et helt fantastisk år, og jeg er super, super glad, siger Rindom.

Anne-Marie Rindom under OL i Rio, hvor hun vandt bronze. Foto: Jens Nørgaard Larsen / ScanpixDanmark

Anerkendelsen betyder meget

Den prestigefyldte pris blev indført i 1994, og ingen dansker har endnu formået at vinde den. Det er en af årsagerne til, at det betyder meget for den 28-årige sejler.

- Det at være nomineret og have en chance for at vinde er stort. Og jeg er virkelig, virkelig glad for at skulle til Bermuda, hvor vinderen bliver kåret.

- Det her er noget, man bliver indstillet til af andre mennesker, så det er også derfor, at det betyder rigtig meget, at World Sailing anerkender de resultater, man har lavet i år. Det er også derfor, at det er stort bare at være nomineret.

De to andre, der i år er nomineret, sejler henholdsvis windsurf og i en handicapbåd.

- Jeg har vundet EM og VM i år, og det sker næsten aldrig, at den samme person vinder EM og VM. Og de andre to, der er nomineret, har ikke vundet både EM og VM. Så selvfølgelig håber jeg da, at jeg kan vinde den, siger hun.

Sidste år vandt to piger, der var ombord på Volvo Ocean-båden, som er en havkapsejlads rundt om Jorden.

Afstemningen slutter 29. oktober, hvor afgørelsen finder sted på Bermuda.