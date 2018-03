Så langt væk er forårsvejret - både i tid og kilometer

Påsken i Danmark bliver kold, og man skal rejse langt for at få forårsfornemmelser.

Smukt og lunt forårsvejr gør os gladere og mere veloplagte. Og det får lysten til at møde andre mennesker til at vokse. Derfor higer vi efter foråret nu, og særligt nu hvor påskeferien står for døren. Desværre er der langt til foråret - både i tid og i afstand.

Mild weekend og kold påskeuge

Weekenden byder på mange skyer og generelt fire til otte grader, og det bliver endnu koldere i den nye uge. Forårfornemmelserne ligger derfor meget langt væk. Hvis man er heldig, kan man dog helt lokalt lørdag eller søndag nå 10 grader, men det er mere sandsynligt, at skyerne holder temperaturen encifret.

Også i afstand er der langt til forårsvejret. Som det fremgår af europakortet for i dag, skal man cirka 1000 kilometer mod syd til Sydfrankrig eller Norditalien for at finde forårsvejr.

Prognose for temperatur og skydække. Det nærmeste forårsvejr findes i det nordlige Italien og Sydfrankrig Foto: TV 2 / Grafik

I den nye uge vender mere vinterligt vejr med sikkerhed tilbage til Danmark. Det usikre er, om dagsfrosten også ankommer. Og om sneflokke følger med kulden.

Man kan måske glæde sig over, at usikkerheden i prognosemodellerne vokser med tiden. Så selvom modellerne er kolde, kan man i det mindste håbe på forårsvejr i slutningen af påsken.

Prognose for temperaturer og skydække lørdag den 24. marts. Foto: TV 2 / Grafik