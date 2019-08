Helt samme sommerhus: Så meget dyrere er det at leje, hvis du er dansker

En undersøgelse lavet af TV 2 viser, at prisforskellen i nogle tilfælde kan nå op på 8500 kroner for en uges leje.

Sommeren er ved at være ovre, og igen i år har hundredetusinder af danskere brugt en del af deres ferie i sommerhus. Men nogle af dem har sluppet flere penge, end de behøvede.

Hos en af landets store sommerhusudlejere betaler danskere nemlig meget mere end vores nordiske naboer for leje af præcis det samme sommerhus på samme tidspunkt.

En undersøgelse af sommerhuspriser foretaget af TV 2 viser, at der hos Dansommer er markant forskel på prisen, alt efter hvilket sprog man bestiller på.

Bestiller man på firmaets danske hjemmeside, betaler man i gennemsnit 26 procent mere end på den norske og 20 procent mere end på den svensksprogede hjemmeside.

I gennemsnit svarer det til henholdsvis 1790 og 1500 danske kroner per uge, men i enkelte tilfælde er forskellen helt op til 8500 kroner.

Endnu hårdere går det ud over tysktalende kunder, der i gennemsnit betaler 420 kroner mere end danske.

Er ikke etisk i orden

Ifølge seniorjurist ved Forbrugerrådet Tænk Maria Liljeqvist er prisforskellene under al kritik.

- Vi synes selvfølgelig ikke, det er rimeligt, at danske forbrugere skal betale markant mere for det samme sommerhus end norske og svenske kunder. Det er ikke etisk i orden, siger hun.

Selvom det formelt set ikke er ulovligt at variere priserne, undrer Maria Liljeqvist sig alligevel over, hvilke overvejelser Dansommer har gjort sig i forbindelse med prissætningen.

- Tænker de mon, at "går den, så går den? Hvis de danske forbrugere ikke opdager det, så ved de ikke, at de er blevet snydt", siger hun.

Ikke uetisk - men måske en fejl

Dansommer selv mener imidlertid hverken, der er noget nyt eller uetisk i at variere priserne, alt efter hvilke typer kunder man sælger sine produkter til.

Ifølge salgsdirektør i Dansommer Philip Hoeg Kildegaard varierer priserne, fordi der er forskellige udgifter ved at drive forretning i forskellige lande. Derudover peger han på, at udbuddet og efterspørgslen varierer i Skandinavien.

- Jeg vil bestemt ikke sige, der er noget uetisk i det. Det er en mekanisme, der bruges i mange forskellige brancher, siger han.

Alligevel medgiver salgschefen, at der er en ualmindeligt stor forskel på priserne. Han understreger, at der kan være tale om en fejl, hvilket Dansommer nu er ved at undersøge nærmere.

- Jeg har endnu ikke konstateret, om det er en fejl, men det er en forskel, der er ud over de normale rammer. Det virker umiddelbart, som om nordmændene har fået en rigtig god pris, siger Philip Hoeg Kildegaard.

Han understreger, at hvis der er sket en fejl, er det de norske priser, der er for lave. Der bliver derfor ikke tale om refundering til danske kunder.

TV 2 har foretaget stikprøver hos andre udbydere af sommerhusudlejning, men der har her ikke vist sig nævneværdige forskelle i priserne.

Sådan får du et dansk sommerhus til norsk pris Du kan i nogle tilfælde spare mange penge, hvis du undersøger priserne for forskellige lande, inden du booker eksempelvis et sommerhus, en flybillet, en færgebillet eller lignende online.

I nogle tilfælde er det nok bare at ændre sproget på hjemmesiden - ofte ved at klikke på et af de små flag øverst. Dog er du i nogle tilfælde, som på dansommer.dk, nødt til at gå ind på den norske dansommer.no i stedet.

Vær opmærksom på, at dine klagemuligheder og rettigheder, hvis noget går galt, kan variere fra land til land. Kilde: Forbrugerrådet Tænk

Det handler om at tjene penge

Men det er ikke kun danske sommerhusgæster, der kan opleve at måtte have flere penge op af lommen end deres naboer. Ifølge Thomas Rønde, professor i entreprenørskab og innovation ved Copenhagen Business School, er varierende priser en udbredt salgsteknik.

- Tanken bag er, at kunder i forskellige lande har forskellig betalingsvillighed. Derfor laver man et system, hvor det er billigere for nordmænd, siger han.

Thomas Rønde siger, at målet med strategien er at lægge prisen præcis der, hvor man sikrer den højeste indtjening.

- Det drejer sig ikke om at være fair. Det drejer sig om, hvad man kan få folk til at betale, siger han.

Ifølge Maria Liljeqvist har Forbrugerrådet Tænk længe været opmærksom på problemstillingen, og de råder forbrugerne til at gå efter den billigste pris.

- Ofte vil man kunne få billigere togbilletter eller flybilletter gennem norske eller tyske hjemmesider. Men som det er nu, er man desværre nødt til at lægge lidt arbejde i det, fortæller hun.

Hun advarer samtidig om, at hvis man køber billetter gennem udenlandske hjemmesider, skal man være opmærksom på, at der kan gælde andre rettigheder og betingelser end på de danske.