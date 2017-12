Sådan hjælper du dine husdyr gennem nytårsaften

Den store nytårsfest kan være en grim oplevelse for de firbenede. Men en række enkle råd kan hjælpe dyrene.

- De fleste kæledyr bliver skræmt fra vid og sans af de lysglimt og høje brag, der kommer nytårsaften. Det er uvant for dem, og de forbinder det med katastrofer - noget de instinktivt skal flygte fra. Derfor er det vigtigt, at man lukker kattelemme og havelåger, så dyrene ikke stikker af.

Det fortæller Jens Jokumsen, der er chefkonsulent for familiedyr i Dyrenes Beskyttelse, til TV 2.

Bliv hjemme ved dyrene

Der er forskellige forholdsregler man kan tage, hvis man vil gøre aftenen så tålelig for dyrene som muligt, fortæller Jens Jokumsen:

- Det bedste er selvfølgelig, hvis man kan være hjemme ved dyrene. Både for at kunne berolige dem, men også hvis der skulle ske et eller andet. Derudover kan man med fordel rulle gardinerne ned og sætte afdæmpet musik på, så man skærmer dyrene for lysglimt og høje brag. Det gælder både for hunde, katte, marsvin, fugle og andre kæledyr.

Desuden er det vigtigt, at man ikke ynker dyrene og viser dem ens egen usikkerhed, påpeger Jens Jolkumsen.

- Helt grundlæggende kan man sige, at det handler om at skabe så trygge og vante rammer for vores kæledyr som overhovedet muligt. Derfor skal man heller ikke vende hele verden på hovedet for dyrene med alle mulige tiltag, men blot sørge for at skærme dem mest muligt for nytårsspektaklerne, lyder rådet fra Jens Jokumsen.

Dyrefondet har lavet en række råd, der kan være med til at gøre.

Hjælp hunden

Lad ikke hunden være alene hjemme nytårsaften.

Gå en lang tur med hunden sidst på eftermiddagen, så den kan holde sig til næste morgen.

Hold altid hunden i snor, også på stranden og i hundeparken. Den kan blive panisk angst og stikke af, hvis der pludselig kommer et brag.

Tag ikke hunden med ud selve nytårsaften.

Tag ikke hunden med til store nytårsfester.

Snak med hunden, leg med den, og giv den ekstra godbidder.

Hjælp katten

Lad ikke katten være alene hjemme nytårsaften.

Hold katten indendørs nytårsaften.

Lad radio eller TV køre.

Træk gardinerne for vinduerne.

Put aldrig vat i kattens ører.

Sørg for, at den har et sted, hvor stort set alle lyde er væk.

Hjælp de andre dyr

Sørg for, at kaniner, fugle, heste og andre dyr, du har ansvaret for, kommer nogenlunde fredeligt igennem aftenen.

Husk, at de vilde dyr helt sikkert også er rædselsslagne.

Er du en sand dyreven, lader du helt være med selv at skyde fyrværkeri af.