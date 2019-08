Særdeles våd weekend i vente

Fredag eftermiddag bliver sidste chance for en kop kaffe med solskin på næsen.

Hvis du planlægger at lukke sommeren med en havefest på lørdag, kan du godt begynde at slå teltet op. Vi går en meget våd weekend i møde.

- Fredag bliver klart den bedste dag. Den starter med en smule regn i den sydøstlige del af landet, inden det klarer op, og så venter en hæderlig eftermiddag og aften. Og så begynder weekendregnen for alvor natten til lørdag, fortæller meteorolog ved TV 2 Vejret Sebastian Pelt.

Generelt kommer det til at gå mindst ud over Bornholm. Jo længere mod vest, desto større risiko for regn.

Fredag bliver klart den bedste dag. Den starter med en smule regn i den sydøstlige del af landet, inden det klarer op, og så venter en hæderlig eftermiddag og aften. Sebastian Pelt, meteorolog, TV 2 Vejret

Sebastian Pelt råder folk til at sætte sig ud og nyde vejret fredag, hvor der er et hul om eftermiddagen med gode muligheder for en kop kaffe på altanen i omkring 20 grader, solskin og relativt vindstille.

Regn, regn, regn

Men så begynder regnen at bevæge sig ind over Jylland og Fyn. I løbet af lørdag formiddag går regnen ind over Sjælland, inden den senere på dagen rammer Bornholm.

- Det tegner til en silende heldagsregn med meget lille chance for at se solen. Samtidig bliver det også meget blæsende igen, siger Sebastian Pelt.

Temperaturerne vil falde i takt med regnen og holde sig under 20 grader.

Fortsætter søndag

Søndag bliver endnu en regnvejrsdag. Et kraftigt lavtryk vil bevæge sig ind over landet fra sydvest, og især den vestlige del af landet vil få udbredt og meget kraftig regn. Lokale skybrud kan heller ikke udelukkes.

- Præcis hvor der kommer mest regn, er usikkert, men mængderne er ret sikre. Inden weekenden er omme, kan der flere steder være faldet omkring eller måske endda mere end 50 millimeter regn, lyder det fra Sebastian Pelt.

Til sammenligning falder der normalt 67 millimeter i august, og dermed er det en stor del af en hel måneds regn, der vil falde nogle steder på bare to døgn.

- Det ustadige sommervejr vil fortsætte, indtil det bliver varmere og mere tørt senere på ugen, slutter Sebastian Pelt.