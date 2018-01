Se prognosen - så usædvanlig varm bliver din onsdag

Vi får den varmeste januardag i mindst 11 år, viser Tv 2 Vejrets seneste prognoser. Årets varmeste januardag blev i 2005 målt i Sønderborg. Måske bliver den nu slået.

Før 1990 havde man i Danmark aldrig målt temperaturer på op til 12 grader i januar.

Siden da er det sket fem gange, og meget tyder på, at det onsdag sker igen. 10. januar 2005 slog Sønderborg varmerekord med 12,4 grader. Måske bliver den rekord slået onsdag.

Særdeles varmt vejr for årstiden på vej

Helt usædvanlig varm luft for årstiden har nemlig sat kursen nordpå, efter at den søndag og mandag har givet anledning til varmerekorder i blandt andet Spanien.

Det sker som følge af en kraftig sydvestenvind, der med kulingstyrke sender den spanske varme op mod Mellemeuropa og Skandinavien.

Forventet vejrsituation over Nordeuropa den 24. januar 2018. Meget varm luft for årstiden blæser op mod Danmark fra sydvest. Foto: TV2 Vejret

Høje temperaturer lige inden koldfront

En koldfront skal i løbet af onsdag eftermiddag og aften passere Danmark vestfra, men inden da kan termometeret have vist sjældent høje temperaturer flere steder i landet.

Midt på eftermiddagen viser Tv 2 Vejrets seneste prognoser, at vi mange steder i landet kommer op mellem 8 og 11 graders varme.

Forventede temperaturer over Danmark den 24. januar klokken 15.30 - før koldfronten er nået ind over Jylland. Foto: TV2 Vejret

Kan blive varmest efter solen er gået ned

Efterhånden som koldfronten sent onsdag eftermiddag bevæger sig ind over Jylland, vil temperaturen her gradvist falde, mens tilstrømningen af usædvanlig lun luft fra sydvest fortsætter med kulingstyrke op over de sydlige og østlige egne.

Her kan temperaturen blandt andet i Sønderjylland, på Als og på Fyn nå op på eller sågar måske over 12 grader, mens man flere steder på Øerne - herunder også i hovedstadsområdet - kan nå op omkring 11 grader.

Det kan meget vel ske så sent som i de tidlige aftentimer, efter at solen er gået ned.

Dermed har vi udsigt til den varmeste januardag målt i Danmark i 11 år.

Ikke siden man i Sønderborg målte 12,1 grader den 9. januar 2007, har vi været oppe på 12 grader i årets første måned.

Før det er det kun sket i 2005, 1999, 1993 og 1990.

Varmerekorden for januar er Sønderborg - bliver nu udfordret

Januars varmerekord er Sønderborg også indehaver af, og den lyder på 12,4 grader målt den 10. januar 2005 - to dage efter en orkan ramte især den nordlige del af landet.

Selv hvis varmerekorden for landet som helhed ikke skulle blive væltet, er det muligt, at lokale rekorder kan blive udfordret landet over.

Kan måske give lokale varmerekorder

En lille håndfuld danske vejrstationer har nemlig målt vejret hver eneste dag siden 1874, og de giver således et unikt indblik i, hvor usædvanlig lun onsdagen kan blive.

Varmerekorden i Thy er 10,6 grader

En af dem står i Vestervig i Thy, og her er januars varmerekord på 10,6 grader målt den 9. januar 2007.

Prognosen for Vestervig onsdag lyder på temperaturer nær 10 grader, som man kun har været oppe på tre gange de seneste 144 år. Én gang i 1923 og to gange i 2007.

Varmerekorden på Samsø er 10,7 grader

I Tranebjerg på Samsø kan man onsdag også nå op på 10 grader - noget, der er sket fem gange siden 1874.

Rekorden på 'kartoffeløen' er på 10,7 grader målt den 12. januar 2007 og den 28. januar 1963.

Varmerekorden i København er 11,8 grader

På Frederiksberg midt i København har man også målt vejret dag ud og dag ind i de sidste 144 år, og her har man blot været over 11 grader tre gange.

Første gang var den 10. januar 2005, hvor man målte 11,8 graders varme, mens de to andre gange kom med få dages mellemrum i januar 2007.

Prognosen for København lyder tidligt onsdag aften på temperaturer nær 11 grader.

Ved Hammer Odde på Bornholm har man også målt på vejret dag ud og dag ind siden 1874, og fem gange har man på øens nordspids været over 10 grader.

Prognoserne tyder dog på, at Østersøens kølige vande ikke vil lade temperaturen komme meget over syv-otte grader onsdag aften.

Her ved Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet på Frederiksberg står en vejrstation på det sted, hvor der er blevet målt på vejret hver dag siden 1874. Foto: TV2 Vejret