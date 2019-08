Skandaleramt uddannelsescenter sælger ud

I et halvt år har VUC Syd uden held forsøgt at sælge bygninger. Nu kan alle købe dem - bygningerne er i offentligt udbud.

Som en del af en plan for at redde den skandaleramte erhvervsskole VUC Syd, blev det i januar i år besluttet at sælge VUC Syds bygninger i Haderslev, Tønder og Gram.

Daværende undervisningsminister Merete Riisager (LA) sagde senere god for planerne, der kom i stand efter rod i økonomien hos VUC Syd.

Men her et halvt år senere er det ikke lykkedes at sælge bygningerne, og derfor har det midlertidige styre på VUC Syd nu besluttet at sende bygningerne i offentligt udbud, skriver JydskeVestkysten.

Det betyder, at alle nu kan byde på bygningerne, der er til salg hos EDC Erhverv.

For bygningerne i Gram er det udbudte erhvervsareal 1309 kvadratmeter, og ejendommen er i 2018 vurderet til 3,6 millioner kroner. De årlige ejendomsskatter er 28.913 kroner.

Erhvervsbygningerne i Tønder har et samlet erhvervsareal hos på 1500 kvadratmeter, og ejendommen er i 2018 vurderet til 4,5 millioner kroner. Her er de årlige ejendomsskatter 8007 kroner.

Særlige bygninger i Haderslev ikke til salg

Ifølge formanden for det midlertidige styre på VUC Syd, Laust Joen Jakobsen, sender man nu bygningerne i offentligt udbud for at øge interessen for bygningerne.

- Lokalt vidste alle, at vi havde de her bygninger til salg. Men ved at gå i offentligt udbud når vi bredere ud. Der kunne være fonde eller andet, som kunne tænke sig at overtage bygningerne, siger Laust Joen Jakobsen til JydskeVestkysten.

De mest værdifulde bygninger i det store udbud er der dog ikke annonce for på EDC endnu. Det er VUC Syds bygninger i Haderslev Havn, der ifølge JydskeVestkysten har en offentlig vurdering på 146,6 millioner kroner.

- Det er to meget særlige bygninger i Haderslev. Det er ikke alle og enhver, der kan flytte ind uden at lave det om. Det er fantastiske bygninger. Men hvem har brug for så store bygninger, siger Laust Joen Jakobsen.

Rod i økonomien

Det er rod i økonomien, der tvinger VUC Syd til at sælge skolens bygninger.

Det seneste år er uddannelsescentret blevet kritiseret for at have brugt penge på blandt andet Apple-ure for 40.000 kroner, B&O-fjernsyn og dyre udlandsrejser. For knap et år siden blev bestyrelsen afsat. En ny bestyrelse blev siden indsat af Styrelsen for Undervisning og Kvalitet.

I februar besluttede daværende uddannelsesminister Merete Riisager (LA), at VUC Syd kunne fortsætte, efter der var lavet en genopretningsplan for uddannelsescentret.

Ifølge Laust Joen Jakobsen er skolens fortsatte eksistens på lidt længere sigt ikke afhængig af hurtigt salg af bygningerne - men salget skal meget gerne falde på plads i løbet af næste år, lyder det.