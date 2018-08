Skole begynder med ni dages forbud mod mobil og computere

De er vant til at tjekke deres mobiler stort set hele tiden. Nu er de kommet på afvænning.

For mange børn og unge har mandag været første skoledag, og et af de emner der med garanti er blevet diskuteret, er brugen af mobiltelefoner i skoletiden.

For efter at Frankrig har indført totalt mobilforbud i skoletiden, er det også blevet diskuteret herhjemme. Skal det være helt forbudt at bruge mobiltelefon eller ej i skoletiden?

Nogle skoler går radikalt til værks. For eksempel begynder idrætsefterskolen BGI Akademiet i Hornsyld med ni dages digital detox.

Og det kan godt være svært, for de unge er vant til at bruge masser af tid på deres mobiltelefon, som bliver tjekker stort set hele tiden.

- Den er konstant i min hånd. Når jeg ikke er i skole, har jeg den med overalt. Når jeg går rundt derhjemme, er den klistret fast til min hånd, siger Filippa Olesen, der går i 10. klasse på BGI Akademiet.

Men nu er det slut. I de første halvanden uge af skoleåret har eleverne på idrætsefterskolen fået forbud mod at bruge deres mobiltelefoner.

God idé med digital time-out

Et onlineforbud der også gælder tablets og computere.

- De har ikke prøvet det før, for de er jo vokset op med de her medier og bruger dem dagligt. De har måske rigtig haft muligheden for at tænke over, hvad det egentlig gør ved dem, siger Peter Jørgensen, der er afdelingsleder i digital dannelse på BGI Akademiet.

En digital afvænning giver god mening, siger en forsker.

- Det kan være en rigtig god idé at have sådan en time-out, der gør både elever og lærere opmærksomme på nogle måder at bruge telefonen på, som de måske ikke er vant til i dagligdagen, siger Kirsten Drotner, som er professor i medievidenskab på SDU.

- Vi skaber bedre bånd

Netop fraværet af mobiltelefonen på BGI Akademiet har gjort noget ved elevernes første møde med hinanden.

- Vi skaber ligesom bedre bånd, og det er som, at man får ikke så mange fordomme om folk, når man ikke kan stalke dem og sidde og kigge på hinanden på Facebook, siger Kamille Lindvald, der går i 9. klasse på idrætsefterskolen.

- Når man ikke har sin telefon, bliver man nødt til at skulle ud og snakke med nogen. Ellers bliver det lidt kedeligt bare at sidde på sit værelse uden at lave noget, siger Casper Olesen Duus, som tager 10.klasse på efterskolen.

En kunstig virkelighed

Efter introperioden bliver eleverne online igen, men i dagtimerne skal mobilerne blive på værelset. Efter aftensmaden må de bruges overalt.

Skaber I ikke en kunstig virkelighed?

- Jo, det kan man sige. Jeg tror egentlig, at det er en god ting at skabe en kunstig virkelighed i en periode, for så at kunne snakke om virkeligheden bagefter. Vi vil gerne have, at vores elever reflekterer over brugen af medierne, siger afdelingsleder Peter Jørgensen.

Allerede nu har forbuddet givet masser af refleksion.

- Jeg føler ikke personligt, at jeg savner at skulle kigge på den hele tiden for at tjekke og blive opdateret på, om der er kommet noget nyt på Instagram. I stedet for bare at være i nuet. Det er meget mindre stressende, siger Filippa Olesen.

Langt de fleste efterskoler i Danmark har i dag en eller anden form for retningslinjer omkring brug af mobiltelefoner.