Skolelærer idømt et års fængsel for vold mod skoleelever

I 40 tilfælde skal manden have grebet fat om halsen på flere elever og løftet nogle af dem op, så de ikke kunne nå jorden. Han har nægtet sig skyldig.

En 40-årig tysk mand er idømt et års ubetinget fængsel for hård vold i form af halsgreb på flere elever i 1. og 2. klassetrin fra den tyske privatskole Ludwig Andresen Schule i Tønder.

Desuden frakendes manden retten til at have med børn og unge at gøre, og han bliver samtidig udvist af Danmark.

Det har Retten i Sønderborg afgjort.

Halsgreb, hvor børn ikke kan nå jorden med fødderne, er meget grov vold mod børn. Jens Lang Rask, anklagerfuldmægtig

Dermed valgte retten at følge anklagemyndighedens krav om en ubetinget fængselsstraf til den 40-årige mand.

- Børnenes forklaringer fremstår detaljerede og troværdige, siger retsformand Søren Rune Schrøder ved domsafsigelsen.

Halsgreb på mindreårige

Læreren var ifølge Syd- og Sønderjyllands Politi tiltalt for i alt ti forhold, der omhandler vold mod mindreårige elever på skolen i perioden august 2016 til juni 2018.

Den 40-årige mand skal i 40 tilfælde have grebet fat om halsen på flere elever og løftet nogle af dem op, så de ikke kunne nå jorden.

- Karakteren af volden er skærpende. Særligt halsgreb, hvor børn ikke kan nå jorden med fødderne, er meget grov vold mod børn, siger anklager Jens Lang Rask torsdag i retten.

Børnene har i videoafhøringer også forklaret, at læreren skal have skubbet hårdt til dem og lagt en arm om halsen på dem.

I nogle af tilfældene har det ifølge børnenes forklaring været så voldsomt, at de kortvarigt ikke kunne trække vejret.

Lærer: Overdrevet og misforstået

Den tyske lærer har i retten afvist anklagerne. Han mener, at sigtelsen beror på en misforståelse, og at han har været udsat for en hetz fra forældrene til børnene.

Han har erkendt, at han har taget hårdt fat i nogle af drengene. Men det er sket for at beskytte andre elever og for at sikre ro i klassen, har han forklaret.

- Jeg tror, at noget er blevet overdrevet, og noget er blevet misforstået, udtalte den 40-årige mand i retten, da sagen blev indledt 19. november.

Sagen begyndte at rulle, da en otteårig dreng gik til bekendelse over for sine forældre i sommer.

Herefter anmeldte forældrene læreren til politiet for overgreb på deres søn.

Den 40-årige lærer er som følge af anklagen mod ham blevet fritstillet fra sit arbejde.