Skoler advarer mod deling af video med to unge piger

Flere skoler i Kolding er gået ud med en advarsel, efter at en video af seksuel karakter med to unge piger under 18 år er blevet delt blandt elever i byen.

Det skriver JydskeVestkysten.

Skolerne understreger over for forældre og elever, at det er ulovligt at være i besiddelse af videoen og strafbart at dele den.

Advarslen kommer, efter at politiet henvendte sig til kommunen, og herefter blev samtlige skoler informeret om videoen.

Må ikke gå i glemmebogen

Blandt andet Brændkjærskolen har skrevet ud til elever og forældre, og her henviste man til den såkaldte Umbrellasag fra sidste år, hvor flere end 1.000 unge blev sigtet for at dele en video af seksuel karakter med mindreårige.

- Grunden til, at jeg henviser til Umbrellasagen er, at jeg oplever, at sådan en sag hurtigt går i glemmebogen. Der sker et eller andet, når først skoledagen og hverdagen går i gang. Så glemmer man alvoren af de her sager, siger Catharina Ørnsholt-Christoffersen, der er skoleleder på Brændkjærskolen, til TV 2.

- Når vi lægger sådan et opslag ud på intranettet til eleverne og forældrene, så handler det i virkeligheden om at minde om at sige, at der faktisk er nogle rigtigt alvorlige konsekvenser, hvis man kaster sig ud i at besidde og dele billeder eller videoer af unge mennesker.

Vigtigt for ofrene

Hos Red Barnet ser man positivt på initiativet fra skolerne i Kolding.

- Det betyder, at skolerne tager det her alvorligt. At de gør noget, at de reagerer. Vi skal tænke på, at der er nogen, der er ofre i de her sager. For dem er det enormt vigtigt, at de, der har mulighed for at tage et ansvar her, gør det, siger Per Frederiksen, der er psykolog i Red Barnet, til TV 2.

Sydøstjyllands Politi bekræfter over for JydskeVestkysten, at man lige nu har en sag om en person, der har taget billeder eller optaget en video, der kan deles, og at politiet har kontaktet Kolding Kommune.

- Det handler om at stoppe det her. Det er derfor, vi advarer kommunen - for at give unge mulighed for at sige, at det her deltager vi ikke i, siger vicepolitiinspektør ved Sydøstjyllands Politi Frede Nissen til avisen.