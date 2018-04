Sol og sommerligt vejr på vej mod Danmark

Over 20 grader i næste uge - og med højt UV-index skal man finde solcremen frem.

Vi kan glæde os til, at sommerlig varme i løbet af den kommende uge vil indfinde sig over Danmark og give os de højeste temperaturer, vi hidtil har haft i år.

Det er et højtryk, der placerer sig tæt på Danmark, som giver det sommerlige vejr.

Allerede fra ugens start vil det blive betydeligt mere forårsagtigt, end vi har oplevet det i weekenden, og med temperaturer på mellem 13 og 17 grader og gode chancer for perioder med sol vil de fleste mandag og tirsdag kunne nyde et par ganske flotte dage.

Prognose: Så varmt kan det blive onsdag. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Vi skal dog frem til onsdag før solen for alvor vil tage magten i stort set hele landet, og termometret vil nærme sig de 20 grader.

Torsdag og fredag ser det dog rigtigt flot ud med solskin og temperaturer som i den indre del af landet kan nå mellem 20 og 23 grader.

Prognose: Så varmt kan det blive torsdag. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Langs kyster med pålandsvind vil det dog blive betydeligt køligere og stedvis kan der endda opstå havgus, når tåge driver ind mod kysterne og først bliver opløst nogle kilometer inde over land.

Ellers er der lagt op til to meget flotte og sommerligt varme dage, hvor meget tyder på, at temperatureren skal over de 21,9 grader, der er årets hidtil højeste temperatur.

Prognose: Så varmt kan det blive fredag. Foto: TV 2 VEJRET / Grafik

Pas på solen - tyndt ozonlag giver højt UV-index

Det varme og solrige vejr vil sikkert få mange til at trække i en t-shirt og måske endda også smide den.

Gør man det, så er det i næste uge ekstra vigtigt at beskytte sig mod solen, for kombinationen af højt UV-index kombineret med en vinterbleg hud giver hurtigt solskoldninger.

Årsagen til det høje UV-index skyldes, at Ozonlaget, der optager en del af solens skadelige UV-stråling, over Danmark ventes at blive relativt tyndt torsdag og fredag.

Ozonlagets tykkelse torsdag den 19. april. Et område med tyndt ozonlag vil ligge over Mellemeuropa - og op til Danmark. Foto: TV2 Grafik

Det tynde ozonlag betyder, at UV-indexet kan stige helt op til 4,4.

Hvis UV-indexet når 3 anbefaler Kræftens Bekæmpelse, at man beskytter sig mod solens skadelige stråler.

Risiko for store mængder birkepollen - og bøgen kan springe ud

Også naturen vil mærke det er forår. For dem der har pollenallergi betyder det risiko for store gener, når sæsonen for birkepollen kan eksplodere i det solrige og varme vejr.

Efter et koldt forår kan den i forvejen korte og intense sæson for birkepollen intensiveres, når vejret bliver godt.

Også bøgen kan springe ud, når varmen kommer. Efter det kolde forår ventes det at kunne ske omkring den 20. april.