Stor politijagt i nat - betjent slæbt efter flugtbil

Efter en politijagt stak manden af gennem gågaden og over julemarkedet.

Hvad der skulle have været en ganske almindelig rutinekontrol, endte natten til søndag komplet modsat.

Patruljen beder føreren om at slukke bilen tre gange, uden at han gør det. Betjenten rækker så ind over ham for at dreje nøglen, hvorefter føreren gasser op. Bjørn Pedersen, vagtchef, Syd- og Sønderjyllands Politi

Det lokale politi i Aabenraa stoppede cirka klokken 01.20 en bil og bad føreren om at slukke bilen og stige ud.

Men det var føreren ikke interesseret i.

- Patruljen beder føreren om at slukke bilen tre gange, uden at han gør det. Betjenten rækker så ind over ham for at dreje nøglen, hvorefter føreren gasser op, siger vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi Bjørn Pedersen til TV 2.

- Og her hænger betjenten så i cirka 50 meter, inden han giver efter.

Stikker af gennem julemarked

Betjenten slap med mindre knubs og er siden blevet tjekket på skadestuen.

Senere på natten lokaliserede en anden patrulje den efterlyste bil og fører, der igen forsøgte at stikke af.

- Det går over stok og sten. Over gågader, små veje og gennem et julemarked. Det er ganske uforsvarligt af føreren. Vi holder lidt igen, da vi ikke skal fremprovokere noget, siger Bjørn Pedersen.

Han bakker så direkte ind i patruljevognen, der bliver sat helt ud af spil, og han slipper afsted igen, inden vi senere finder bilen efterladt. Bjørn Pedersen, vagtchef, Syd- og Sønderjyllands Politi

Patruljen fik til sidst bilen presset op i en blindgyde, men føreren var ikke klar på at overgive sig.

- Han bakker så direkte ind i patruljevognen, der bliver sat helt ud af spil, og han slipper afsted igen, inden vi senere finder bilen efterladt.

Syd- og Sønderjyllands Politi oplyser på twitter, at de søndag formiddag har anholdt den formodede gerningsmand. Anholdelsen foregik stille og roligt, og politiet har ikke yderligere oplysninger i sagen, meddeler vagtchefen