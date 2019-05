Team Esbjerg er klar til DM-finalen efter sejr over mestre

København Håndbold kunne ikke stille noget op på hjemmebane mod Team Esbjerg, som sikrede sig en plads i DM-finalen.

Team Esbjerg spillede sig onsdag aften et skridt nærmere mod at blive danmarksmester for første gang siden 2016.

Det skete, da de på udebane besejrede de forsvarende danmarksmestre fra København med 29-23 i den anden semifinale, og dermed er de klar til finalen.

Her havde vestjyderne en periode på 16 minutter, hvor de scorede ni ubesvarede mål i en periode, hvor blandt andre Sandra Toft i målet samt Kristina Liscevic i angrebet viste spil, som er en finaleplads værdig.

Den dårlige periode kom København aldrig tilbage fra, og anden halvleg blev aldrig for alvor spændende. Team Esbjerg slipper derfor for en nervepirrende semifinale nummer tre.

- Det er så dejligt, at vi afgjorde det allerede. Vi behøver ikke at være nervøse mere. Nu er vi i finalen, og vi håber, at vi vinder igen, siger Estavana Polman til TV 2 SPORT.

Kristina Liscevic blev kampens topscorer med otte mål.

Det er Team Esbjergs tredje DM-finale i klubbens historie.

I finalen møder Team Esbjerg enten Herning-Ikast eller Odense.