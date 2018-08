Tørkeramt landbrug vil have jordskat sløjfet

Et af de store ønsker er, at jordskatten sløjfes. Det kan spare landmændene for 400 millioner kroner om året- uanset om de er tørkeramte eller ej.

Den varme og tørre sommer har været dyr for dansk landbrug.

De seneste tal fra brancheforeningen Landbrug og Fødevarer viser, at landbruget står til at tabe 6,4 milliarder kroner på grund af sommerens tørke.

Derfor kommer foreningen fredag med et forslag til en 'tørkepakke', der skal hjælpe de pressede landmænd.

- Dansk landbrug er vant til udsving, men denne tørke er historisk - og med historiske konsekvenser, lyder det blandt andet i forslaget.

Sløjf skatten på landbrugsjord

Øverst på listen står en permanent annullering af jordskatten, som vil spare landmændene for 400 millioner kroner om året.

Det vil samtidig få værdien af landbrugsjorden til at stige, og i det hele taget være en solid håndsrækning til alle jordejende landmænd - uanset om de er tørkeramte eller ej.

- Der, hvor man betaler mest jordskat, er i Østdanmark, hvor man har mindst problemer med tørken rent økonomisk, siger Jakob Vesterlund Olsen, der forsker i landbrugsøkonomi på Københavns Universitet, til TV 2.

- Der har man en stor andel af planteavl uden husdyr, og selv om man har fået et mindre udbytte, er priserne steget, forklarer han.

Ønsker lempelser for en halv milliard

Men selvom den tørre sommer med Landbrug og Fødevares ord er "historisk" og kaldes en "ekstrem situation", er forslaget fuld af ønsker om permanente løsninger i form af lempelser af regler og afskaffelse af afgifter.

- Vores erfaringer med statslige låneordninger er desværre ikke ret god, siger Martin Merrild, der er formand for Landbrug og Fødevarer.

- Det ender ofte med at blive frygtelig bureaukratisk og desværre ofte med, at der går for langt id, før de virker. Derfor tror vi, det er bedre, at løfte hele erhvervets konkurrenceevne.

Derfor ønsker man en reduktion af kødkontrolgebyret, der opkræves hos slagterierne, fra 250 til godt 200 millioner kroner om året. Og en nedsættelse af gebyreret til veterinærkontrollen og dyrevelfærdsgebyret, der koster landbruget 20 millioner kroner om året.

Det skal spare landmændende for gebyrer for 126 millioner kroner hvert år.

Derudover ønsker Landbrug og Fødevarer en fjernelse af tinglysningsafgiften på deres landbrugsjord, da det kan spare landbruget for 10 millioner kroner om året.

Dermed er der i forslaget lagt op til en økonomisk gevinst på over 500 millioner kroner om året til de pressede landmænd.

Minister klar med økonomisk håndsrækning

Miljø- og fødevareminister Jakob Ellemann-Jensen (V) har allerede bedt Skatteministeriet regne på konsekvenserne af at udskyde landbrugets betalinger af moms og jordskatter.

- Mit grundsynspunkt er: Lad falde, hvad ej kan stå. Men situationen er ved at være så alvorlig, at det ikke længere "bare" handler om overlevelsen for den enkelte landmandsfamilie, sagde han for en uge siden til Finans.

- Skaderne på erhvervet kan blive så alvorlige, at det også kan få nationaløkonomiske konsekvenser, og i så fald kan jeg ikke udelukke, at det kan blive nødvendigt med en økonomisk håndsrækning.

Flere hundrede landbrug i fare

Landbrugets videnscenter Seges estimerer, at 200-300 ud af Danmarks cirka 9500 heltidsbedrifter vil blive økonomisk uholdbare på længere sigt alene på grund af tørken.

Samtidig vil 200-300 robuste landbrug vil blive økonomisk sårbare som følge af tørken.

Seges er en del af Landbrug & Fødevarer.