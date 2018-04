Torden, blæst og masser af regn truer mandag

Især i Jylland må man berede sig på en særdeles regnfuld mandag, der sågar kan begynde med bulder og brag.

Et kraftigt lavtryk er søndag aften blevet dannet over Frankrig, og på østsiden af lavtrykket strømmer varm og ustabil luft op over blandt andet det østlige Frankrig og det vestlige Tyskland, hvor det flere steder buldrer og brager.

Og der er en risiko for, at tordenvejret også kan nå frem til dele af Danmark i løbet af natten, som i øvrigt kan se frem til en sjaskvåd mandag, hvor der lokalt kan falde op mellem en halv og en hel måneds regn på blot én enkelt dag.

Allerede tidligt søndag aften er det begyndt at småregne i den sydvestlige del af landet, og det er regn fra den varmfront, som er på vej op over Danmark.

Et kraftigt lavtryk over Frankrig sender varmen frem imod Danmark, men det giver regn og måske og torden flere steder Foto: TV 2 Vejret

Ustabil luft kan give torden og lokalt masser af regn

Syd for varmfronten strømmer lun og ustabil luft frem imod landet, og det kan allerede fra sent på natten eller mandag morgen give anledning til kraftige regn- og måske også tordenbyger over navnlig Syd- og Sønderjylland.

Dog kan også Fyn og Sydhavsøerne være i skudlinjen fra morgenstunden, selvom prognoserne på det punkt er usikre.

Den seneste prognose fra TV 2 VEJRET viser, at et område med kraftig regn og måske også torden i løbet af mandag morgen og formiddag vil trække op over Jylland, hvor man lokalt kan få op mellem 30 og 40 millimeter regn.

Til sammenligning falder der normalt i april, som er en af årets tørreste måneder, 41 millimeter på landsplan.

Mange andre steder i Jylland kan man få mellem 10 og 20 millimeter regn, mens nedbørmængderne samlet set bliver mere beskedne længere mod øst.

Her kan man dog heller ikke helt se sig fri for en regn- eller tordenbyge i dagens løb, der kortvarigt kan give en god portion regn.

Ikke kun regn - også masser af blæst

Udover regn og måske torden vil det også blæse markant op allerede i løbet af natten, så man står op til hård vind og ved kysterne stedvis kuling fra øst med kraftige vindstød.

Især i forbindelse med regn- og tordenbyger kan vindstødene bliver kraftige, og der er risiko for ganske barsk vejr nogle steder allerede fra dagens begyndelse.

Det kraftige regnvejr ser ud til at være forbi først på eftermiddagen, mens vinden aftager senere på dagen.