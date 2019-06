Tre mænd redder kvinde fra druknedøden

Tre mænd redder en kvinde ud af en forulykket bil. Redningsmændene er nu indstillet til en dusør for deres indsats.

Et ældre ægtepars køretur ved Vadehavet i Ballum var mandag ved at udvikle sig til en katastrofe, da manden mistede herredømmet over bilen, der tippede om på hovedet.

Det oplyser Erik Lindholdt, der er vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi til TV 2.

Bilen røg ned i en cirka en meter dyb å, og vandet begyndte langsomt at sive ind. Det lykkedes manden at kæmpe sig ud af bilen, men kvinden sad fastklemt.

Hun havde kun lige akkurat næsen over vandet - og bilen sank stille og roligt, mens vandet steg og steg i bilen. Erik Lindholdt, vagtchef, Syd- og Sønderjyllands Politi

- Tre mænd på vej fra arbejde kørte tilfældigvis forbi stedet og så en fuldstændig tilmudret og forvirret mand i vejkanten, fortæller vagtchefen.

Bilen var vendt om på hovedet

Det tre mænd, der er fra lokalområdet, besluttede sig for at vende om for at se, hvad der var sket. Her så de bilen, der var vendt om på hovedet. Den forulykkede bil var røget så langt ned, at den ikke kunne ses fra vejen.

- De hoppede ned i vandet for at redde kvinden, men de kunne ikke få hende fri. Hun havde kun lige akkurat næsen over vandet - og bilen sank stille og roligt, mens vandet steg og steg i bilen, fortæller vagtchefen.

De tre mænd besluttede sig derfor for at ringe til alarmcentralen, imens de holdt øje med kvinden. Hun sad så godt fast, at de ikke kunne gøre andet end at vente på forstærkning.

Kort efter nåede brandvæsenet frem til stedet. Bilen lå ikke umiddelbart i en position, hvor det var lige til at få den vendt.

- Syv brandmænd sprang derfor resolut ned i vandet og fik tippet bilen rundt med hjælp fra de mænd, der kom frem til stedet først, fortæller vagtchefen.

Kvinden blev hjulpet op i en ambulance sammen med sin chokerede mand. Begge slap uden skrammer.

Var meget chokeret

TV 2 har talt med en af de tre redningsmænd - Erik Eichner, der hjalp brandvæsenet sammen med sine kollegaer Jens Peter Lindholm og Arne Christensen. Det var de tre mænd, der kontaktede politiet, da alvoren gik op for dem.

Han var stadig lettere rystet, da TV 2 fangede ham på en telefon.

Det, der betyder noget, er, at de har overlevet. Jeg var meget lettet, da jeg så dem blive ført op i ambulancen og kunne se, at de havde det fint Erik Eichner

- Vi var meget chokerede, og det samme var manden. Kvinden i bilen tog det helt fantastisk. Der var ingen panik at spore, hun tog det stille og roligt, siger han.

Talte hende til ro

Han fortæller, at omstændighederne gjorde det umuligt for mændene at redde kvinden fri ved egen hjælp, og at det eneste de kunne gøre var at vente på at hjælpen kom, mens de talte kvinden til ro.

- Heldigvis kom brandvæsenet meget hurtigt og hjalp os med at få hende fri. Vi stod jo helt magtesløse og kunne bare vente på, at de kom, siger han.

Ifølge vagtchefen ville kvinden formentlig have mistet livet, hvis det ikke havde været for de tre mænds indsats. De vil derfor blive indstillet til en dusør.

Det er dog ikke den mulige dusør, der fylder hos Erik Eichner få timer efter hændelsen, der endte lykkeligt.

- Det, der betyder noget, er, at de har overlevet. Jeg var meget lettet, da jeg så dem blive ført op i ambulancen og kunne se, at de havde det fint, siger han.