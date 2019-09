Vejle overhaler Esbjerg som Danmarks femtestørste kommune

Selvom overhalingen er historisk, peger begge kommuners borgmestre på, at de hellere vil have et fodboldhold i Superligaen.

Efter at have nærmet sig hinanden i årevis, har Vejle Kommune nu vokset sig større end Esbjerg Kommune målt på befolkningstal.

I de nyeste tal fra kommunerne selv har det nemlig vist sig, at Esbjerg nu har 115.483 indbyggere, mens Vejle for nylig sneg sig op på 115.607 indbyggere - altså 124 flere end i Esbjerg.

Selvom de tager det med et smil, har de to Venstreborgmestre Jens Ejner Christensen fra Vejle og Jesper Frost Rasmussen fra Esbjerg bestemt bidt mærke i overhalingen.

- Vi tager let på det. Men da folk begyndte at snakke om det, ringede jeg med det samme til Jesper Frost og spurgte, om han havde hørt hvad der var sket. Han vidste med det samme, hvad det handlede om, fortæller Jens Ejner Christensen.

Ingen af de to borgmestre tror, at Vejles nye femteplads kommer til at ændre meget for deres kommuner, og ifølge Jesper Frost Rasmussen sidder Esbjerg stadig på en mindst lige så vigtig femteplads.

- Det er jo flot, at Vejle har en høj vækst, men vi er stadig landets femtestørste by, og vi arbejder tæt sammen med de andre seks største byer i Danmark. Det kommer ikke til at betyde det store, fortæller han.

Her er Danmarks 10 største kommuner målt på indbyggertal: København - 626.508 Aarhus - 345.635 Aalborg - 215.510 Odense - 204.120 Vejle - 115.607 Esbjerg - 115.483 Frederiksberg - 103.725 Randers - 98.009 Viborg - 97.245 Silkeborg - 93.636 Kilde: Danmarks Statistik, Esbjerg Kommune og Vejle Kommune. Alle andre tal end Esbjerg og Vejle refererer til 1. juli 2019.

Superligahold er vigtigere end en femteplads

Selvom Jens Ejner Christensen og Jesper Frost Rasmussen er enige om, at overhalingen er til at overse, har de alligevel aftalt at mødes til en kop kaffe i Esbjerg på fredag.

Her vil de udveksle erfaringer med at være Danmarks femtestørste kommune, men også diskutere hvordan man bedst understøtter et fodboldhold.

De to Venstreborgmestre mener nemlig, at et hold i Superligaen er vigtigere for kommunerne end en femteplads på listen over indbyggertal.

- Jeg kunne da give ham lidt gode råd til, hvordan han kan få et superligahold. Så må man håbe, at han kan hjælpe Vejle Boldklub op på højeste niveau, siger Jesper Frost Rasmussen.

Efter kun én sæson i superligaen måtte Vejle Boldklub igen i år rykke ned i 1. division, og Jens Ejner Christensen tager gerne imod råd fra sin kollega til, hvordan han kan hjælpe dem tilbage igen.

- Vi har snakket om, at han skal give mig nogle råd til at være den femtestørste kommune i Danmark. Og så kan han jo også råde mig til, hvordan jeg får et fodboldhold i Superligaen, siger Jens Ejner Christensen.