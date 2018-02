Pas på de her falske mails fra Skat

Skat advarer: Der er falske mails i omløb. Klik ikke på linket i mailen.

Får du en mail i indboksen fra Skat, er det en god idé at tjekke den en ekstra gang. Skal får nemlig meldinger om, at folk modtager falske mails fra en afsender, der udgiver sig for at være Skat.

I mailen bliver du bedt om at trykke på et link, så du kan få tilbagebetalt moms. Klik ikke på linket!

Mailen ser således ud:

Foto: Skat

Sådan spotter du falske mails: Tjek formålet med mailen

Skat vil aldrig bede om: Dine personoplysninger, konto- eller betalingskortoplysninger, eller at du oplyser om et beløb.

Skat udbetaler automatisk overskydende skat til din NemKonto. Det er aldrig nødvendigt at oplyse dine kortoplysninger for at få overskydende skat.

For at sikre dig, at et link er sikkert, kan du holde musen hen over linket og se, hvilken hjemmeside linket fører til. Du må kun klikke på linket, hvis der står skat.dk i adressen. Kilde: SKAT