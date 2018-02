Glatte veje mange steder tirsdag morgen

Der er meget glat de fleste steder i Syd- og Sønderjylland. Saltbilerne kører, men politiet opfordrer til at køre forsigtigt.

Vinteren har for alvor sat ind her i vinterferien. Fra morgenstunden tirsdag melder politiet om glatte veje flere steder i Syd- og Sønderjylland.

Sydjyllands Politi kalder især grænseområdets veje for "særdeles glatte" og opfordrer morgenens bilister til at køre ekstra forsigtigt. Men også mange andre steder i Syd- og Sønderjylland melder politiet om is på kørebanen.

Der er sendt saltbiler på vejene, men politiet beskriver saltbilernes tur rundt på vejene som en kamp.

Mine patruljer i grænselandet melder om særdeles glatte veje. De har desværre ikke fruen med på arbejde, så de må køre patruljebilen selv.

Kør afsted i god tid, tilpas hastigheden og kom sikkert frem. Hav en god dag. Vh KSN leder UKA #politidk#uka pic.twitter.com/4umpc1vJmp — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) February 13, 2018

