Pas på med boller fra Kohberg

Kohberg advarer om boller med metalspåner i.

Du bør ikke bide i en bolle fra Kohberg. Der kan være metalspåner i den. Det advarer fabrikken om. Du bør smide brødet ud eller returnere det der, hvor du har købt det. Bollerne er solgt fra dagligvarebutikker over hele Danmark.

Kohberg oplyser i en pressemeddelelse, at årsagen er en teknisk fejl, og at den er rettet. At bide i en bolle med metalspåner kan skade dine tænder, mund og svælg.

Kohberg oplyser følgende om bollerne med metalspånerne:

Kohberg Stenovnsbagt Hvede Ciabatta

Nettovægt: 420 g

Bedst før: Alle datoer til og med 18.03.2018

EAN stregkode: 5701246 106901

Solgt i: Alle dagligvarebutikker i Danmark

Kohberg Stenovnsbagt Fuldkorns Ciabatta

Nettovægt: 420 g

Bedst før: Alle datoer til og med 18.03.2018

EAN stregkode: 5701246 106918

Solgt i: Alle dagligvarebutikker i Danmark

REMA 1000 Stenovnsbagte Ciabatta Stykker

Nettovægt: 420 g

Bedst før: alle datoer til og med 18.03.2018

EAN stregkode: 5705830 007360

Solgt i: REMA 1000 i hele landet

Kohberg Antons Grødboller

Nettovægt: 450 g

Bedst før: Alle datoer til og med 18.03.2018

EAN stregkode: 5701246 005662

Solgt i: Alle dagligvarebutikker i Danmark