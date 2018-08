Pas på meget våde veje i morgentrafikken

I nat er der flere som oplevet vejret som ret voldsomt, med kraftige regn- og tordenbyger. Der er flere steder faldet mellem 50-60 mm nedbør i området syd for Aarhus og syd for Taastrup. Bygerne svækkes nu over Sjælland, mens det fortætter i formiddag over Østjylland. ☔️💧 pic.twitter.com/J6ryBk1jsQ