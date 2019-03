Politiet advarer: Pas på oversvømmede veje

Ribe Å er flere steder gået over sine bredder. Syd- og Sønderjyllands Politi opfordrer bilister til at køre forsigtigt på de mindre veje ud mod diget.

De seneste døgns store mængder nedbør og kraftige blæsevejr får nu politiet til at advare de bilister, der kører omkring Ribe. Især dem der ikke er lokalkendte, skal være ekstra forsigtige.

Flere steder er der meldt om oversvømmede småveje især i området ud mod Kammerslusen.

Politiet oplyser, at en minibus tidligere i dag kom på afveje, og måtte rekvirere hjælp, fordi der var vand på kørebanen.

- Det næste døgns tid ser det ud til, at der er meget vand i området. Og det ser kun ud til at blive værre, siger vagtchef Ole Aamann til TV SYD.

Det er det såkaldte bagvand, der volder problemer. Bagvand opstår, når det blæser så meget, at åens vand ikke kan løbe ud i havet. I stedet oversvømmer det marker og mindre veje.

Vejrudsigten lørdag aften siger, at det fortsætter med at regne de næste timer, samtidig med at der blæser en hård vind fra sydvest.